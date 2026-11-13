Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 14 по 20 листопада обіцяє стрімку зміну температури: вдень повітря прогріється від +7° до +14°, а опади синоптики прогнозують тричі за тиждень.

Новий прогноз погоди для Дніпропетровщини вже попереджав про дощі напередодні. Тепер синоптики розширили прогноз: з 14 по 20 листопада область чекає стрімка зміна температури — від +7° на початку тижня до +14° у середині, а опади можливі тричі протягом семи днів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня з 14 по 20 листопада денна температура у Дніпропетровській області коливатиметься від +7° до +14°.

У суботу, 14 листопада, вдень очікується +7°, вночі теж +7°, небо малохмарне, синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 15 листопада, вдень температура утримається на позначці +7°, вночі похолодає до +4°, хмарність мінлива, без опадів.

У понеділок, 16 листопада, вдень також +7°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 0°, небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У вівторок, 17 листопада, вдень утримається +7°, вночі також 0°, хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 18 листопада, повітря прогріється до +14° — це найтепліший день тижня, вночі +7°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 19 листопада, вдень утримається +14°, вночі потеплішає до +11°, хмарно з проясненнями, можливі опади.

У п'ятницю, 20 листопада, температура знизиться до +7° вдень і +6° вночі, хмарно з проясненнями, без опадів.

Таким чином, найтеплішим днем тижня стане середа, 18 листопада, з температурою +14°, а найхолоднішим — субота, 14 листопада, коли вдень очікується лише +7°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують тричі — у суботу, 14 листопада, у вівторок, 17 листопада, та у четвер, 19 листопада.

Враховуючи таку мінливість погоди, мешканцям області варто одягатися багатошарово, щоб легко підлаштовуватися під зміну температури протягом дня, а в дні з можливими опадами — не забувати парасольку та бути обережними на дорозі через слизькість.

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