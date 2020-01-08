Авиакатастрофа под Тегераном, в результате которой погибло более 170 человек, обрастает новыми деталями

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, власти Иранской Республики сразу после падения украинского Боинга заявили, что самолет рухнул после взлета из-за технической неисправности.

Уже через несколько часов руководство аэропорта заявило, что Боинг, принадлежавший МАУ, упал из-за возгорания двигателя.

В пресс-службе посольства Украины в Иранской Республики сообщили, что версии теракта или попадания в самолет ракетой ПВО пока исключаются, а основная причина катастрофы - авария двигателя.

Но в сети выдвигают и другие версии жуткой авиакатастрофы. Как пишет иорданское издание Al-Hadath, украинский Боинг по ошибке был уничтожен ракетой из системы ПВО Ирана. Эта версия выглядит реалистичной, если учитывать вчерашнюю ракетную атаку на военную базу США в Ираке.

Блогера и военного обозревателя Александра Коваленко смутил тот факт, что следствие официально еще не началось, а власти Ирана уже озвучили "главную" версию авиакатастрофы.

Он также опубликовал в своем микроблоге Twitter снимки с места крушения Боинга и обратил внимание, что обломки самолета изрешечены осколками, что наталкивает на мысль о попадании ракеты в воздушное судно.

"Если в бак попадает боеприпас- то возгорание. Иного не дано", "Дыра на втором фото явно от разрушения двигателя", "Ну они часть фразы, видимо, забыли - "возгорание после попадания ракеты ПВО", "Самописцы не могут отключиться в воздухе, до падения, даже при "возгорании". А вот от "внешнего воздействия" - могут", "Русские эксперты из Саратова видели как двигатель горе", - комментируют публикацию пользователи соцсети.

Ранее мы сообщали о том, что украинский пассажирский самолет с людьми на борту упал после взлета в Иране. Трагедия произошла сегодня утром, 8 января.

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев, а на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. По последним данным, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

Власти Иранской Республики заявили, что пассажирский самолет мог упасть из-за возгорания двигателя. На месте крушения был обнаружен черный ящик, который передали экспертам для расшифровки.

Стоит отметить, что эта авиакатастрофа стала самой масштабной за всю историю Украины. Точное количество жертв пока уточняется, но по некоторым данным погибло 180 человек.

За все года независимости ни один рейс украинской авиакомпании не терпел катастрофу с таким количеством жертв.

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.