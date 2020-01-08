Крушение самолета МАУ из 180 пассажирами на борту могло быть совершенно по другим причинам

Катастрофа самолета МАУ из 180 пассажирами на борту хочешь – не хочешь, но вызывает подозрения в том, что это не технические причины, как сообщается в некоторых СМИ

Как сообщает Politeka.net, такое мнение на своей странице в Facebook озвучил журналист-обозреватель Юрий Луканов.

Он считает, что причина падения самолета совершенно иная, чем та о которой пишут СМИ.

По его мнению, невольно сразу возникают подозрения, что это та же ситуация, что и была с малазийским Боингом. Его тогда сбили пророссийские боевики из российского "Бука" в небе над Донбассом.

"Самолет МАУ в Тегеране мог быть сбит тоже ракетой. Это первая мысль, которая возникает после прочтения новости в контексте ирано-американских отношений", - написал Луканов на своей страницы в Facebook.

Журналист отмечает, пока информация о случившемся подается слишком скудно, поэтому стоит дождаться других деталей о трагедии.

"Горе нам горе. Еще этого нам не хватало в общей ужасной атмосферы в стране и мире, 180 пассажиров уже не вернуть", – пишет Луканов.

Напомним, что по появившимся неофициальным данным самолет МАУ, на борту которого пребывало около 180 пассажиров, был случайно сбит ПВО Ирана. Власти же Ирана на даный момент не готовы комментировать причину падения самолета, осуществляющего полет рейсом Тегеран-Киев.

Напомним, о крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко оказались в ловушке.

Как сообщала Politeka, боинг с украинцами рухнул под Тегераном

Также Politeka писала, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул после взлета, трагедия попала на видео