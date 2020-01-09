От видео становится еще страшнее

В сети опубликовали новое видео падения ​​самолета МАУ в Тегеране (Иран)

На кадрах видно, как свет озаряет темную улицу, пишет Рoliteka.net. Далее появляется сильный ветер и огненные вспышки, которые задевают соседние здания. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Известно, что видео было сделано камерами наблюдения в аэропорту Тегерана имени Имама Хомейни.

Напомним, жуткая трагедия произошла 8 января. На борту самолета Boeing-737 находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа - погибли все.

Известно, что воздушное судно рухнуло на землю сразу после взлета.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали заложниками ситуации из-за крушения украинского самолета под Тегераном.

После трагедии были запрещены полеты гражданской авиации над странами Ближнего Востока.

Известно, что Порошенко и Зеленский находились в Омане и на Сейшельских островах.

По информации Офиса президента, Владимир Зеленский экстренно прервал свой визит в Омане и вернулся в Киев после информации об авиакатастрофе.

Тем временем у Петра Порошенко возникли трудности с вылетом в Украину через Доху с люксового отдыха на Сейшельских островах.

Ранее сообщалось, что в трагедии с украинским Боингом заметили российский след, ведь нельзя исключать ни одной из существующих версий, пока не будет доказано обратное.

Такое мнение высказал блогер и дипломат Вадим Трюхан.

Он выделил основные версии, которые, по его мнению, вероятнее всего стали причиной крушения Боинга. Это мог быть подрыв взрывного устройства непосредственно на борту Боинга. Также не исключено, что самолет столкнулся с дроном или же сбивание самолета по ошибке иранскими ВВС. Может быть и умышленное сбивание с целью обвинить во всем США.

Напомним также, 9 января, в Украине объявлено днем траура в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что проведет телефонный разговор с президентом Ирана относительно усиления сотрудничества с украинской стороной для выяснения правды относительно аварии.

Останні секунди літака МАУ, відео з камер спостереження. RIP Gepostet von Volodymyr Kompaniiets am Mittwoch, 8. Januar 2020

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.