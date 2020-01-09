В Кривом Роге Днепропетровской области 8 января произошло смертельное ДТП на пешеходном переходе

Автомобиль Audi на полной скорости влетел в толпу пешеходов. Две женщины погибли на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции региона.

Трагедия случилась на улице Каткова в Ингулецком районе города около 19:45.

После жуткого ДТП водитель скрылся в неизвестном направлении.

Позже автомобиль, причастный к аварии, нашли брошенным в 150 м от места происшествия.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Верховный Суд Украины рассмотрит жалобу фигуранта резонансного ДТП на Сумской в Харькове Геннадия Дронова.

О том, что ВСУ утвердил постановление об открытии кассационного производства 20 декабря, сообщает издание NewsRoom со ссылкой на Реестр единых судебных решений.

По информации журналистов, новый адвокат Дронова Геннадий Токарев обжаловал приговоры первой инстанции и апелляционного суда. Первый раз кассационную жалобу вернули на доработку, однако теперь документ принят к рассмотрению.

Отмечается, что защита Зайцевой кассацию в Верховный Суд подала несколько ранее. После одобрения кассационной жалобы от Елены Зайцевой было открыто производство, в которое внесли новые поправки.

Напомним, что Киевский райсуд Харькова снял арест с автомобиля Lexus, который является собственностью отчима Алены Зайцевой. Именно он обратился с соответствующим ходатайством.

На заседание ни Василий Зайцев, ни его представители не явились. За удовлетворение ходатайства выступил прокурор Валерий Бухан, который отметил, что, поскольку приговор суда вступил в законную силу, и досудебное расследование в данном уголовном производстве уже не производится, указанное транспортное средство не может быть использовано в уголовном производстве именно как вещественное доказательство.

Напомним, Зайцевой в колонии устроили настоящий «рай», фото попали в сеть.

Как сообщала Politeka, дело Зайцевой неожиданно обернулось против мажорки.

Также Politeka писала, что решение по делу Зайцевой всполошило украинцев.