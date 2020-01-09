Трагедия разыгралась в Подмосковье, РФ. Обнаружено бездыханное тело 16-летнего парня – сына известного в определенных кругах режиссера-документалиста
Об этом пишет «
55-летний режиссер, имя которого не называется, вместе с супругой уехали ненадолго в магазин, когда же вернулись – прямо в доме обнаружили мертвым своего сына-подростка. К слову, парень был отличником, он победитель многочисленных олимпиад в авиационной и космической области, но не так давно сменил школу на новую и, по свидетельствам родных, очень переживал по этому поводу. Через несколько дней парень готовился праздновать свой 17-й день рождения…
Известно, что мальчик был единственным и поздним ребенком в семье. О трагедии высказались близкие семьи:
«Мне позвонила его мама и закричала, чтобы я срочно вызвала медиков, потому что мальчик умер. Я позвонила в «скорую» и сама прибежала к ним в дом. Родители пытались сделать сыну искусственное дыхание. Рядом валялся обрывок собачьего поводка», — сообщил журналистам близкий друг семьи. Медики, прибывшие по вызову, на месте констатировали смерть парня.
Гривна резко рухнула вниз, доллар возвращает позиции: НБУ удивил свежим курсом валют
Королева пошла по стопам Пугачевой и поразила видом в новом имидже: «все на одно лицо»
Мокрая Лорак устроила шальные игры без купальника: "Строит из себя девочку в 41 год!"
Кароль кокетливо оголила идеальные формы в белом платье: перед таким Дан Балан не устоит
Напомним, ранее в аэропорту Чикаго внезапно скончался американский исполнитель Juice Wrld.
Как сообщают СМИ, 21-летний музыкант скончался от сердечного приступа.
8 декабря, в чикагском аэропорту ему стало плохо, у репера пошла изо рта кровь.
На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался. Что стало причиной сердечного приступа, не сообщается.
За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года «Goodbye & Good Riddance» занял четвертое место в хит-параде США, а следующая пластинка «Death Race for Love» стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».
Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".
Как сообщала Politeka, внезапно умер популярный музыкант
Также Politeka писала, что умер известный американский музыкант: «такого и врагу не пожелаешь», детали трагедии.