61-летний мужчина скончался от пневмонии, которая была вызвана новым видом коронавируса.

12 января первый случай заболевания новым вирусом был зафиксирован в популярном среди украинских туристов Таиланде. Министр здравоохранения Таиланда призвал людей не паниковать, заявив, что ведомство готово справиться с этим вызовом. Власти подчеркнули, что с начала января в аэропортах Таиланда проверяют людей, прибывших из китайской провинции, в которой была зафиксирована первая вспышка вируса.

Как известно, из-за вспышки болезни в Китае соседние страны усилили карантинный контроль на границе. Но похоже это не помогло. Кроме Таиланда по одному случаю болезни зафиксировали в Сингапуре и Южной Корее. Более 30 случаев болезни зафиксировано в Гонконге - городе, который имеет прямой рейс из города Ухань, где обнаружили вирус. Сейчас всех пассажиров, которые имеют признаки вируса, помещают в карантин.

Напомним, что комиссия по здравоохранению Китая зафиксировала первый смертельный случай у больного, заразившегося новым типом коронавируса. Это вирус, который способен поражать дыхательную и нервную систему человека. Его особенность в том, что им могут болеть как люди, так и животные. Как правило, коронавирусы вызывают бронхиты и пневмонии, а также сильный насморк.

По предварительным результатам, новый вирус был обнаружен у более 60 человек. Один мужчина скончался от осложнений, еще семеро находятся в критическом состоянии. Пока что врачи не определили, каким образом переносится этот вирус. Медики, которые контактировали с больным, не заразились. Это может свидетельствовать о том, что вирус не передается от человека к человеку. Чтобы иметь более серьезную информацию о новом вирусе, потребуется время для его исследования. На данный момент известно одно – большинство заболевших работали или были покупателями на рынке морепродуктов.

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