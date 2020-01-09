Новий вид коронавіруса став збудником спалаху пневмонії у китайському місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей)
Про це в четвер повідомило Центральне телебачення Китаю.
Були проведені лабораторні дослідження, в ході яких був виявлений новий вірус, а також встановлено весь його геном. Нуклеїновий аналіз підтвердив 15 випадків зараження цим видом коронавіруса.
При цьому епідеміологи наполягають на необхідності подальшого епідеміологічне розслідування і дослідження клінічних проявів захворювання.
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Нагадаємо, перші випадки захворювання на пневмонію невідомого походження були зафіксовані у місті Ухань наприкінці грудня минулого року. Тоді з небезпечним діагнозом було госпіталізовано 27 осіб. До п'ятого січня число інфікованих зросла до 59 людей, а 163 перебували на карантині. На той момент причини і збудника невідомої форми хвороби китайські епідеміологи встановити не змогли.
Ще 38 випадків зараження були зафіксовані в Гонконзі і один в Сінгапурі.
Летальних випадків не зафіксовано.
У більшості випадків хворі скаржаться на лихоманку і утруднення дихання.
Новий вид коронавіруса став збудником спалаху пневмонії у китайському місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей)
Про це в четвер повідомило Центральне телебачення Китаю.
Були проведені лабораторні дослідження, в ході яких був виявлений новий вірус, а також встановлено весь його геном. Нуклеиновый аналіз підтвердив 15 випадків зараження цим видом коронавіруса.
При цьому епідеміологи наполягають на необхідності подальшого епідеміологічне розслідування і дослідження клінічних проявів захворювання.
Нагадаємо, перші випадки захворювання на пневмонію невідомого походження були зафіксовані у місті Ухань наприкінці грудня минулого року. Тоді з небезпечним діагнозом було госпіталізовано 27 осіб. До п'ятого січня число інфікованих зросла до 59 людей, а 163 перебували на карантині. На той момент причини і збудника невідомої форми хвороби китайські епідеміологи встановити не змогли.
Ще 38 випадків зараження були зафіксовані в Гонконзі і один в Сінгапурі.
Летальних випадків не зафіксовано.
У більшості випадків хворі скаржаться на лихоманку і утруднення дихання.
Тим часом, українців все більше і більше атакує грип— найчастіше, можна підхопити вірус у громадських місцях. Часто це – робота. Щоб не заразитися треба слідувати простим правилам.
Саме головне — остерігайтеся місць і речей загального користування. По можливості, менше торкайтеся до предметів, а якщо це сталося — ретельно вимийте руки. До речі, добре б при собі мати флакончик з дезинфікуючим засобом.
Підвищуйте імунітет: старатесься вживати в їжу більше продуктів з високим вмістом різних вітамінів, особливо це стосується вітаміну С (аскорбінова кислота), та цинку. Звичайно, їх можна і в аптеці купити, але фахівцями давно доведено, що вони не настільки ефективні, як в натуральних джерелах.
протягом дня намагайтеся не торкатися руками до обличчя. Чіпаючи ніс, очі і губи, ви допомагаєте мікробам поширюватися в рази швидше. Не варто піддавати свою імунну систему такої небезпеки.
І останнє: пийте багато води. Через зневоднення організму дуже сильно страждає імунітет, тому будь-які віруси будуть чіплятися легше і частіше.
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