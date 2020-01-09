Грипом перехворіють до 6,7 млн українців у поточному епідемічному сезоні

З таким попередженням виступили в Центрі громадського здоров'я.

Епідеміологічний поріг в Україні поки не перевищено, однак у семи областях України інтенсивність захворюваності вище, ніж в інших. Це Київська, Житомирська, Чернівецька, Вінницька, Хмельницька, Рівненська і Волинська області.

За словами експертів, в епідемічному сезоні 2019/2020 очікується дві хвилі грипу. Перша була в грудні – і пройшла відносно легко. Тільки 3% хворих потрапили до лікарні – це були в основному діти до чотирьох років. Друга буде в кінці січня – початку лютого, вона буде складніше і затягнеться на чотири тижні, прогнозує Центр громадського здоров'я. Саме на цей період припаде пік захворюваності. Очікується, що в цілому за сезон перехворіють від 4,8 до 6,7 млн українців.

"...Ніхто не може знати, чи переживе він цей сезон чи ні. Грип – непередбачуваний, тому що все розвивається дуже швидко, бо немає належної настороженості на початку сезону; тому що все забувається, а зараз ще і тому, що обмежений доступ до медичної допомоги, у зв'язку з чим пацієнти довго хворіють будинку. Іноді – непробачно довго. Страшно, коли буквально за кілька днів ми втрачаємо молодих, активних людей від потенційно предотвратимого стану", – написала у себе на сторінці в Facebook інфекціоніст Ольга Голубовська.

Особливо ризикують підхопити грип з ускладненнями – літні люди, діти, вагітні, а також пацієнти з хронічними захворюваннями.

Медики нагадують, що найефективнішим способом профілактики грипу є вакцинація.

Але не варто забувати і про протипоказання. Наприклад, не можна робити щеплення проти грипу дітям до шести місяців. Вакцинація не допускається, якщо у людини температура – тому лікар повинен провести огляд і вимірювати температуру. Вакцина містить курячий білок, якщо на нього є алергія – щеплення протипоказана. Також вакцинуватися не дозволяється людям з ослабленим організмом, наприклад, при імунодефіциті, або якщо людина з онкологією проходить хіміотерапію.

Важливо також розуміти, що вакцинація від грипу не захищає від інших ГРВІ — аденовірусної інфекції, риновірусною інфекції, респіраторно-сентенциального вірусу і інших.

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