Украинка, которую в Польше бросили умирать, скончалась 13 января

Работодатель в Польше выбросил женщину на улицу с инсультом. О смерти украинки сообщил Витольд Горовский, экс-дипломат и председатель общественно-культурного общества "Польша-Украина".

Напомним, кошмарный инцидент произошел еще весной 2018 года в Великопольском воеводстве. Работодатель хотел избежать ответственности за нелегального работника, потому вывез женщину в город и вызвал полицию к якобы пьяной женщине.

Согласно сообщению дипломата, Оксана находилась на реабилитации в Польше до декабря 2018 года, а затем ее перевезли в родное село неподалеку от Турки Львовской области. Там за ней ухаживала семья.

"Ее общее состояние было хорошим, но она не восстановила свою способность к самостоятельной жизни. Две недели назад я связался с Натальей (сестрой Оксаны. - Ред.) и получил информацию о том, что она все еще находится в доме своей семьи", - пишет Горовский.

13 января Оксана скончалась, она долго страдала от почечной недостаточности. Однако причина смерти пока не называется.

Отметим, работодателя, который не помог украинской заробитчанке, у которой произошел инсульт в Польше судили, однако дело приостановили.

Украинка проживала на территории заведения, где она была незаконно трудоустроена. В нерабочее время у нее случился инсульт, но работодатель не вызвал помощь. Он отвез женщину и ее сестру в окрестность Сьрода-Велькопольска, где остановился у автобусной остановки, и уже потом позвонил на номер экстренной службы. На место приехала полиция, а также карета скорой помощи. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. В больнице у нее подтвердили кровоизлияние мозга.

Работодателю, Енджей Ц., было выдвинуто девять обвинений. Восемь из них касались нелегального трудоустройства работников. За это ему грозит до трех лет лишения свободы.

После инцидента Енджей Ц. заявил о помощи пострадавшей женщине, а его адвокат подал ходатайство об условном приостановлении дела. Представитель предпринимателя подчеркнул, что Енджей Ц. признался в предъявленных ему обвинениях, а свое поведение он объяснил «паникой». Адвокат также отметил, что было подписано внесудебное соглашение с представителем потерпевшей украинки. Стороны обязались хранить в тайне ее условия. Заявление защиты поддержал уполномоченный гражданки Украины, а она отпечатками пальцев подписала заявление о том, что «не требует преследования и наказания Енджея Ц., потому что она с ним примирилась».

Суд в Сьрода-Велькопольска постановил условно приостановить уголовное производство с испытательным сроком до двух лет. Однако судья подчеркнул, что собранный доказательный материал, как и объяснения обвиняемого, не оставляют сомнений, что человек нарушил закон.

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