Из-за сильного тумана на трассе в аварию попало более 20 автомобилей.

Масштабная авария произошла возле Адыгейска в Краснодарском крае. Как сообщают многочисленные телеграмм-каналы, в аварии пострадало четыре человека, один погиб.

На фотографиях видно, что сильнее всего в ДТП пострадали автомобили, большинство из которых оказались полностью разбиты. По предварительным данным, виновником аварии является 50-летний мужчина. Он не справился с управлением и столкнулся со встречным авто.

Отмечается, что из-за аварии на трассе образовалась двухкилометровая пробка.

Напомним, что 14 января в Польше произошла авария, в которой погибло двое украинцев. ДТП произошла днем возле села Кобиела. Как сообщали польские СМИ, двое молодых парней, которые находились в легковом автомобиле, погибли после столкновения с грузовиком.

Как известно, ежегодно в Украине происходит около 160 тыс. аварий, в которых погибает более трех тысяч человек. По сообщениям Патрульной полиции, в 2019 году аварийность на украинских дорогах увеличилась по сравнению с 2018 годом на 7%. При этом смертность на дорогах выросла на 3%. Всего в 2019 году в ДТП попали более 30 тыс. человек. Интересно, что в 2018 году аварийность, наоборот, была пониженная. Украинцы реже попадали в смертельные ДТП.

Отметим, что самые распространенные причины аварий - превышение скорости, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков и вождение авто в нетрезвом состоянии. По вине пешеходов происходит намного меньше ДТП. Согласно статистике, в 2019 году из-за перехода в неустановленном месте произошло чуть более 500 столкновений.

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