Коронавирус продолжает убивать массово убивать людей

Об этом пишут российские СМИ в своих Telegram-каналах, передает Politeka.net.

Сообщается об увеличении количества жертв, которых убил смертельный коронавирус 2019-nCoV.

По информации издания Global Times, число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло с 24 до 39, заражены 729 человек.

Однако, как утверждает Национальная комиссия здравоохранения Китая, от нового коронавируса скончались уже 41 человек. Что касается количества зараженных, то это число выросло до 1287 человек. Под тотальным наблюдением специалистов находятся почти 14 тысяч человек.

Для безопасности населения в китайских провинциях вводят режим карантина. В целом, эти меры безопасности затронули почти 41 млн человек.

Также известно, что смертельный коронавирус уже добрался и до Австралии. Власти штата Виктория подтвердили первый случай заражения. А через некоторая время аналогичная информация поступила из Сингапура и Малайзии.

Ранее мы сообщали о том, что новый смертельный вирус косит без разбора, жертв все больше, а ситуация на границе Украины накаляется с каждым днем.

Украинские пограничники уже проинформированы о новом коронавирусе из Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

При этом отмечается, что это никак не повлияет на пересечение границы.

Также появилась информация о том, что коронавирус может атаковать страны Европы через посылки, которые миллионы людей заказывают с площадки AliExpress.

По словам вирусолога Михаила Щелканова, смертельный коронавирус nCoV может мутировать и стать более устойчивым к другим погодным условиям, что позволит ему выживать при транспортировке.

Позже стало известно, что коронавирус в буквальном смысле окружил Украину. Людей с подозрением на это заболевание экстренно госпитализировали в Минске и Санкт-Петербурге.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

Также Politeka писала, что таинственный вирус косит людей с бешеной скоростью

А еще Politeka сообщала, что новый вирус убивает людей, срочное сообщение Минздрава