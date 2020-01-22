Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до девяти

Об этом заявила Национальная комиссия здравоохранения Китая, передает Reuters.

Стремительными темпами растет и число зараженных смертельной болезнью. По состоянию на среду, 22 января, уже 440 человек в 13 провинциях Китая были подтверждены заражением новым коронавирусом (nCoV).

Отмечается, что были доказательства респираторной передачи от пациента к пациенту.

Ли Бин, вице-министр комиссии, также сообщил на брифинге в СМИ, что живым животных не разрешалось ввозить в Ухань, центральный Китай.

ОТметим, также, что вирус уже вышел за пределы Китая. В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в Соединенных Штатах новым типом коронавируса.

Пациента, который ранее ездил в город Ухань (Китай), был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено в понедельник днем.

Отметим, что 1 января в Китае полиция задержала 8 человек за распространение слухов о смертельном вирусе в соцсетях. Они до сих пор числятся как пропавшие без вести.

Сейчас же КНДР закрыла границы для всех иностранных туристов из-за возможности эпидемии.

Отметим, Минздрав Украины советует избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, а также чаще мыть руки с мылом.

Рекомендуется также избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе, а людям с симптомами острой респираторной инфекции нельзя при кашле подходить слишком близко к собеседникам, и следует использовать одноразовые салфетки.

Напомним, что первые случаи заболевания новым видом коронавируса были зафиксированы еще перед Новым годом. После праздников количество инфицированных стало активно расти и даже вышло за пределы Китая. Случаи заражения подтвердили в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Напомним, что тайна нового смертоносного вируса раскрыта, все еще хуже: как передается.

Как сообщала Politeka, эпидемия вирусной пневмонии: медики срочно обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что неизвестный вирус начал забирать жизни: число инфицированных быстро растет.