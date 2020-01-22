Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до девяти
Об этом заявила Национальная комиссия здравоохранения Китая, передает Reuters.
Стремительными темпами растет и число зараженных смертельной болезнью. По состоянию на среду, 22 января, уже 440 человек в 13 провинциях Китая были подтверждены заражением новым коронавирусом (nCoV).
Отмечается, что были доказательства респираторной передачи от пациента к пациенту.
Ли Бин, вице-министр комиссии, также сообщил на брифинге в СМИ, что живым животных не разрешалось ввозить в Ухань, центральный Китай.
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ОТметим, также, что вирус уже вышел за пределы Китая. В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в Соединенных Штатах новым типом коронавируса.
Пациента, который ранее ездил в город Ухань (Китай), был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено в понедельник днем.
Отметим, что 1 января в Китае полиция задержала 8 человек за распространение слухов о смертельном вирусе в соцсетях. Они до сих пор числятся как пропавшие без вести.
Сейчас же КНДР закрыла границы для всех иностранных туристов из-за возможности эпидемии.
Отметим, Минздрав Украины советует избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, а также чаще мыть руки с мылом.
Рекомендуется также избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе, а людям с симптомами острой респираторной инфекции нельзя при кашле подходить слишком близко к собеседникам, и следует использовать одноразовые салфетки.
Напомним, что первые случаи заболевания новым видом коронавируса были зафиксированы еще перед Новым годом. После праздников количество инфицированных стало активно расти и даже вышло за пределы Китая. Случаи заражения подтвердили в Таиланде, Японии и Южной Корее.
Напомним, что тайна нового смертоносного вируса раскрыта, все еще хуже: как передается.
Как сообщала Politeka, эпидемия вирусной пневмонии: медики срочно обратились к украинцам.
Также Politeka писала, что неизвестный вирус начал забирать жизни: число инфицированных быстро растет.