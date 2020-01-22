Коронавирус, который унес жизни уже девяти человек в Китае, оказался еще опаснее, чем предполагалось ранее

Несколько азиатских стран пытаются затормозить распространение нового коронавируса.

Заместитель директора Национальной комиссии по здравоохранению Ли Бин заявил журналистам в среду, что число случаев заболевания возросло до 440 и что все случаи смерти произошли в провинции Хубэй, сообщает Associated Press.

Власти Макао (специальный административный район Китая) сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом.

Десятки случаев были выявлены в других крупных городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Пять случаев были также выявлены за пределами страны, в Японии, Таиланде, Южной Корее, Тайване и Соединенных Штатах.

Первый случай заражения в США был зафиксирован в штате Вашингтон. Во вторник Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что 30-летний мужчина недавно приехал из Ухани, Китай, где впервые был обнаружен вирус.

Он находится в хорошем состоянии и в настоящее время госпитализирован "из-за предосторожности" и для краткосрочного мониторинга.

До сих пор неясно, как вирус распространяется между людьми. Симптомы включают жар, кашель и проблемы с дыханием.

Зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь отметил, что существует опасность того, что коронавирус может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.

Жителям Китая рекомендовано носить одноразовые маски-респираторы N95.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, CDC проверит пассажиров из Ухани, которые прибывают в международные аэропорты в Атланте и Чикаго. Скрининги начались на прошлой неделе в международных аэропортах в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

К таким мерам прибегли в других странах.

Отмечается, что вирус распространен и среди животных, таких как летучие мыши, кошки и верблюды. Коронавирусы от животных могут переходить на людей в исключительных случаях.

BREAKING NEWS: This is not a scene from some apocalyptic horror movie, this is a #coronavirus outbreak in China. The SARS like virus has already spread to four countries and infected more than 1700 people. US airports are monitored. Be on alert, stay safe! pic.twitter.com/PIc7NYvsGO — Max Howroute▫️ (@howroute) January 20, 2020

Напомним, что тайна нового смертоносного вируса раскрыта, все еще хуже: как передается.

Как сообщала Politeka, эпидемия вирусной пневмонии: медики срочно обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что неизвестный вирус начал забирать жизни: число инфицированных быстро растет.