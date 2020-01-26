Распространение коронавируса берет больший масштаб

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин сообщил, что скорость распространения коронавируса увеличивается и еще больше усугубляет ситуацию с эпидемией. Об этом сообщают восточные СМИ.

«Мы неуклонно усиливаем борьбу с болезнями и их профилактику. Однако прямо сейчас мы столкнулись с чрезвычайно серьезным кризисом общественного здравоохранения», – сказал Си Цзиньпин.

На воскресенье, 26 января, в мире заразились вирусом 2019-nCoV более 2000 человек, и 56 человек погибли от него. Данные привело издание Reuters.

Большинство заболевших зафиксировали в Китае, около 300 госпитализированных находятся в тажелом состоянии.

Также случаи вспышки вируса зафиксированы в Канаде, Австралии, Франции, Таиланде, США, Южной Корее, Японии, Малайзии.

Напомним, что мы писали, что на днях число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло с 24 до 39, заражены 729 человек.

Однако, как утверждает Национальная комиссия здравоохранения Китая, от нового коронавируса скончались уже 41 человек. Что касается количества зараженных, то это число выросло до 1287 человек. Под тотальным наблюдением специалистов находятся почти 14 тысяч человек.

То есть, число зараженных увеличивается каждый день на сотни.

Для безопасности населения в китайских провинциях вводят режим карантина. В целом, эти меры безопасности затронули почти 41 млн человек.

Также известно, что смертельный коронавирус уже добрался и до Австралии. Власти штата Виктория подтвердили первый случай заражения. А через некоторая время аналогичная информация поступила из Сингапура и Малайзии.

Ранее мы сообщали о том, что новый смертельный вирус косит без разбора, жертв все больше, а ситуация на границе Украины накаляется с каждым днем.

Украинские пограничники уже проинформированы о новом коронавирусе из Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

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