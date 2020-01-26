В ночь с субботы на воскресенье, 26 января, на территории Гидропарка в Киеве открыли стрельбу

По словам очевидцев, это были трое мужчин кавказской внешности, но они скрылись на салатовом Daewoo Lanos. Полиция ввела по городу план «Перехват». Об этом сообщили журналисты издания Информатор.

Как стало известно, все началось около 02:00 часов ночи со словесной перепалки между компаниями. Все закончилось тем, что один из мужчин достал с кармана травматический пистолет и выстрелил им в опонента.

Пуля попала в лицо второму мужчине и он упал на землю. После этого трое человек сбежали с места происшествия на салатовом Lanos.

Кто-то из свидетелей вызвал скорую помощь. Медики прибывшие на место диагностировали у подстреленного мужчины ранение в челюстно-лицевой области. Правоохранительные органы ввели план «Перехват» по задержанию подозреваемых и поиску салатового Lanos.

Позже стало известно, что соответствующий автомобиль был остановлен на проспекте Маяковского, но в салоне находился лишь водитель.

Стоит отметить, что пару недель назад в столичном Гидропарке также звучали звуки выстрелов. Тогда неизвестный мужчина устроил стрельбу среди белого дня и ранил из огнестрельного оружия киевского бизнесмена. После чего он скрылся с места происшествия на своей машине марки Toyota.

Позже стало известно, что мужчина после ранения скончался.

Также ранее сообщалось, что под Киевом, в пгт.Коцюбинское, местные жители стали свидетелями конфликта со стрельбой во дворе своего дома.

Стало известно, что на детскую площадку заявились двое мужчин, они пили горячительные напитки и громко о чем-то спорили. Один из жителей многоэтажки не смог больше терпеть шума. Кроме того, его вывело из себя то, что один из мужчин справлял нужду, где частенько играли маленькие дети.