27 января стало известно о крушении пассажирского самолета в Афганистане

По информации ряда СМИ, самолет упал на территории, которая находится  под контролем отряда движения «Талибан» в афганской провинции Газни (в отдаленном районе), пишет Рoliteka.net

Отметим, самолет принадлежит авиакомпании "Ariana Afghan Airlines" и выполнял рейс из аэропорта Кабула в Герат.

По предварительным данным, известно, что на борту находились 110 человек. 

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На место происшествия направились специалисты и спецназ.  

Иностранные СМИ сообщают, что первыми на место крушения прибыли боевики "Талибана", которые пытались потушить пожар. 

В то же время представитель национальной авиакомпании Афганистана "Ariana Afghan Airlines" опроверг сообщения о крушении лайнера компании в провинции Газни. Об этом сообщило агентство "Ариана ньюс".

Напомним, 8 января разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который следовал из Тегерана в Киев.

Сначала в Иране заявляли, что проблема была в украинском самолете, у которого случились неполадки, однако позже признали - воздушное судно было сбито по ошибке. 

На данный момент глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил - виновный в крушении самолета МАУ находится в тюрьме. 

Стоит отметить, что украинский президент Владимир Зеленский знал о сбитии воздушного судна уже на второй день, но не мог об этом говорить публично, поскольку для этого требовались доказательства. Об этом заявил сам глава государства. 

тегеран обломки самолета

Напомним также, что  в сообщении Организации гражданской авиации Ирана сообщили, что самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 8 100 футов. Лайнер исчез с экранов вторичного наблюдения в 6:15 и из главных систем наблюдения - в 6:18.

Ранее мы писали, что самолет с людьми на борту рухнул практически сразу после взлета. Трагедия произошла на аэродроме города Корона (Южная Калифорния).

В частности, небольшой самолет, на борту которого находилось четверо человек, поднялся в небо с аэродрома, но так и не смог набрать нужную высоту. В результате никто не выжил. 

Напомним, бунт в Тегеране из-за "Боинга": полиция травит людей газом, слышна стрельба.

Как сообщала Politeka, решение по Боингу принято, Иран не отвертится: заявление, которого ждали все