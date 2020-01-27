27 января стало известно о крушении пассажирского самолета в Афганистане

По информации ряда СМИ, самолет упал на территории, которая находится под контролем отряда движения «Талибан» в афганской провинции Газни (в отдаленном районе), пишет Рoliteka.net.

Отметим, самолет принадлежит авиакомпании "Ariana Afghan Airlines" и выполнял рейс из аэропорта Кабула в Герат.

По предварительным данным, известно, что на борту находились 110 человек.

На место происшествия направились специалисты и спецназ.

Иностранные СМИ сообщают, что первыми на место крушения прибыли боевики "Талибана", которые пытались потушить пожар.

В то же время представитель национальной авиакомпании Афганистана "Ariana Afghan Airlines" опроверг сообщения о крушении лайнера компании в провинции Газни. Об этом сообщило агентство "Ариана ньюс".

Напомним, 8 января разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который следовал из Тегерана в Киев.

Сначала в Иране заявляли, что проблема была в украинском самолете, у которого случились неполадки, однако позже признали - воздушное судно было сбито по ошибке.

На данный момент глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил - виновный в крушении самолета МАУ находится в тюрьме.

Стоит отметить, что украинский президент Владимир Зеленский знал о сбитии воздушного судна уже на второй день, но не мог об этом говорить публично, поскольку для этого требовались доказательства. Об этом заявил сам глава государства.

Напомним также, что в сообщении Организации гражданской авиации Ирана сообщили, что самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 8 100 футов. Лайнер исчез с экранов вторичного наблюдения в 6:15 и из главных систем наблюдения - в 6:18.

Ранее мы писали, что самолет с людьми на борту рухнул практически сразу после взлета. Трагедия произошла на аэродроме города Корона (Южная Калифорния).

В частности, небольшой самолет, на борту которого находилось четверо человек, поднялся в небо с аэродрома, но так и не смог набрать нужную высоту. В результате никто не выжил.

Напомним, бунт в Тегеране из-за "Боинга": полиция травит людей газом, слышна стрельба.

Как сообщала Politeka, решение по Боингу принято, Иран не отвертится: заявление, которого ждали все