Поведение украинской власти в ситуации со сбитым под Тегераном лайнером МАУ не пошло на пользу ее имиджу на международной арене

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал известный политолог Виктор Небоженко, передает Politeka.

По его словам, последствия уничтожения самолета для первых лиц Украины и общества в целом гораздо важнее гибели генерала Сулеймани. Последнее уже раскололо общество Ирана, а гибель Боинга не просто не сплотило украинское общество, но еще и испугало украинские власти. Из-за своей неопытности и нерешительности они просто не знали, что делать.

«Обычно политические лидеры страны в критическую минуту общенационального горя ведут себя мужественно и стараются объединить народ и власть, а тут ограничились общими информационными фразами, не зная, на кого сделать ставку, на Запад или Москву. И вместо того, чтобы сразу принять версию Запада - США, Великобритании, Канады и Австралии о ракетной атаке Ирана на украинский Боинг, наши официальные органы и СМИ стали тянуть время, искать дополнительные аргументы и транслировать точку зрения Кремля о технической поломки, которая привела к катастрофе нашего самолета. Как будто эта версия была более убедительной, чем другие, и "безопасной" для Киева», – пишет Небоженко.

«Ассистирование» российской пропаганде, которая до последнего отрицала ракетный удар по самолету, здорово подпортило международный имидж украинской власти. Мировые лидеры заметили нетипичное поведение официального Киева, который в первые три дня просто дистанцировался от трагедии, и сделали свои выводы.

«Когда летом 2020 года начнется международный суд в Гааге над Кремлем по поводу сбитого в Донбассе малазийского Боинга, международная общественность Запада уже понимает, что ей нельзя рассчитывать на открытую морально-политическую поддержку Киева, который будет дистанцироваться, тянуть время и требовать вновь и вновь доказательств вины Кремля в этом преступлении», – подытожил политолог.

Ранее мы писали, что спецслужбы Ирана начали цинично угрожать родственникам погибших в сбитом над Тегераном украинском Боинге. Они заявили, что не отдадут тела, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.

Мы также писали, что Франция не будет расшифровывать бортовые самописцы сбитого в Иране Boeing МАУ. Расшифровку черных ящиков проведут в Украине.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

Также Politeka писала, что бунт из-за сбитого Боинга разгорелся в Иране с новой силой, людей не остановить