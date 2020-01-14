В Украине выставили жесткие требования Ирану после крушения пассажирского «Боинга» возле Тегерана

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на постановление Верховной Рады №2726.

«Верховная Рада ожидает официальные извинения исламской республики Иран за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Иран признать свою полную ответственность. Верховная Рада обращается в органы государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы», - говорится в сообщении.

Также в украинском парламенте призвали мировое сообщество поддержать родственников всех погибших.

Как сообщалось ранее, украинский «Боинг» был сбит не случайно - это была умышленная атака на гражданский авиалайнер. Такое мнение озвучил политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Он подчеркнул, что оправдания иранской стороны, заявляющей об ошибке оператора, который сбил гражданский борт, якобы приняв его за крылатую ракету, не выдерживают никакой критики.

"Траектория и скорость крылатой ракеты отличается от траектории и скорости гражданского самолета. И если речь идет о крылатой ракете томагавк, то она передвигается на высота 50 метров, соответственно, траектория ее полета – это огибания рельефа местности, в то время, как украинский самолет летел на высоте 2400 метров и его скорость 140 м/с, то есть довольно медленно он передвигался", - отметил он.

Напомним, о крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко оказались в ловушке.

Как сообщала Politeka, боинг с украинцами рухнул под Тегераном

Также Politeka писала, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул после взлета, трагедия попала на видео.