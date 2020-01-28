Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева стала участником ДТП в родном Николаеве

Авария произошла еще 26 января, но известно о ней стало только во вторник, 28 января. Так, политик на Lexus NT 200 врезалась в другое авто, пишут "Новости N".

Аллахвердиева пыталась заехать в парковочный карман, расположенный справа по ходу движения автомобиля. Однако совершать маневр водитель «Лексуса» начала из крайнего левого положения, не пропустив при этом ехавший справа в попутном направлении автомобиль Mazda 323.

В итоге, машины столкнулись. В результате, никто не пострадал, а авто получили механические повреждения.

ДТП со "слугой" активно комментируют в сети. Больше всего украинцев волнует вопрос, откуда у народного избранника дорогая иномарка.

"Вот богатый у нас народ - если даже его слуги ездят на таких тачках."

"Воно вже встигла накрасти на Лексус?"

"1) блондинка, 2) на Лексусі, 3) нардеп, 4) "Слуга народу" - та вона "по-любому" права!"

"Ей плохо стало"

"права купила а ездить не купила"

"Судя по лексусу воровать лучше получается чем водить машину!"

"стоимость Лексуса 1.2млн грн. откуда при зарплате 27к гривен у них Лексус?

Я уже молчу о пластике и химии которая у неё на лице(там походу ещё пару лексусов)."

"Якщо водійка лексуса включила правий поворот та збільшила радіус для заїзду на паркомісце, то не бачу порушень ПДР нею. Водію мазди потрібно бути уважнішим та дотримуватися дистанції"

Отметим, Аллахвердиева становится частым объектом жарких обсуждений в сети. В частности, гламурная красотка любит козырять прямо на сессиях в Верховной Раде нарядами, стоимостью несколько десятков украинских "минималок".

Так, недавно "слугу" заметили с сумочкой от итальянского дома моды Gucci. Такой аксессуар стоит – $1892 (более 46,7 тысяч гривен).

«Ирина до депутатства была специалистом по страхованию — занимала пост директора филиала австрийской компании UNIQA в Николаеве. В кулуарах Аллахвердиеву называют фэшн-дивой ІX созыва», — написала в соцсети журналистка, поделившаяся кадром.

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