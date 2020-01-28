Протесты вспыхнули в Палестине на фоне объявления Дональда Трампа о «сделке века» с Израилем

Как сообщает Politeka, вечером 28 января палестинцы массово вышли на улицы в знак протеста против договора президента США Дональда Трампа по решению палестино-израильского конфликта, на условия которого ранее согласился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

В сети появились кадры, на которых десятки людей маршируют по улицам Палестины, выкрикивая лозунги. В соцсетях также появилось множество возмущенных публикаций от палестинцев со словами «Палестина не продается».

Также с заявлением выступил президент Палестины Махмуд Аббас. Он заявил, что его страна не согласна на сделку.

«Иерусалим не продается, сделка не пройдет и наш народ отправит ее в "мусорную корзину истории"», - заявил он.

Политик также добавил, что Палестина настаивает на признании своего государства в границах 1967 года. Также Аббас заявил, что Палестина готова к переговорам не с США, а со всем «ближневосточным квартетом», в состав которого входят Россия, США, Евросоюз и ООН. При этом в Палестине категорически отказались от условий «сделки Трампа».

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Белый дом и официально согласился на предложенный американским президентом план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Трамп представил свой план журналистам и пояснил, что он предусматривает создание двух государств – еврейского и палестинского. Подчеркивалось, что Иерусалим, за который много лет сражались обе страны, останется неделимой столицей Израиля. В то же время, уже через несколько предложений Трамп добавил, что столицей Палестины станет Восточный Иерусалим, тем самым сбив с толку присутствующих.

Помимо этого, Израиль в рамках «сделки века» будет обязан заморозить строительство поселений на палестинских территориях на 4 года. В течение этого времени будут проходить переговоры о палестинской государственности. Израиль и США заявили о готовности признать ее, но на определенных условиях.

Трамп добавил, что эта сделка позволит увеличить территории Палестины в два раза.

Напомним, у президента подготовили «сделку века»: «мирный договор решит многолетний конфликт».

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