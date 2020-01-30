В заложниках почти 200 человек

В четверг, 30 января, в московском аэропорту Домодедово пилоты сообщили об угрозе взрыва

Как передает Politeka.net со ссылкой на популярные Телеграм-каналы Baza и Mash, в аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7, который следовал из Симферополя в Москву.

По предварительной информации, пилоты доложили на землю, что одна из пассажирок угрожает взорвать лайнер. На борту находятся 195 человек.

"Одна из пассажирок встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри – бомба. Пока никаких требований она не предъявила. Она продолжает стоять в проходе и отказывается садиться на место...", - говорится в сообщении Телеграм-канала.

В настоящее время из-за запрета вылета на всех полосах образовалась пробка. Появилась информация, что самолет с бомбой отправляют на буксире на стоянку, а также что на месте уже находится оперативная группа.