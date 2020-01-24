Один из пассажиров лишился любимых питомцев, когда летел в Шереметьево
Во время перелёта из Нью-Йорка в Москву 22 января, погибли двое котов. У ещё одного диагностировали обморожение. Хозяин Максим Чумаченко винит во всём авиакомпанию. Об этом сообщают россСМИ. Фото опубликовал телеграм-канал Baza.
Чумаченко занимается официальной перевозкой домашних питомцев, но в этот раз он вез своих кошек американской породы колор-пойнт. Во время полета или транспортировки по аэропорту две кошки скончались от полученных травм, а ещё у одной ветеринар диагностировал обморожение.
«У меня должна была быть быстрая выгрузка их, потому что приорити-грузы должны обслуживаться в первую очередь. Там мне что-то промямлили, что у нас животные снимаются с борта последними», — поделился сам Максим Чумаченко.
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Он добавил, что всё-таки получил от сотрудников склада две сломанные переноски с котами, у одной из них «дно ушло в потолок», — сверху её даже перевязали верёвкой. Третья переноска летела трансфером до Софии без выдачи в Москве.
Представители «Аэрофлота» извинились перед Максимом, а он, в свою очередь, написал оперативную жалобу. В итоге, ему разрешили взять в салон самолета своих кошек, но одна из них умерла прямо у него на руках, а вторая – у ветеренара на столе от внутреннего кровотечения.
«Средняя цена по США американских колор-пойнтов начинается где-то от двух тысяч долларов», — заметил хозяин кошек.
Напомним, что пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета Pegas Fly, летевшем из Уфы в Дубай. После того, как самолет взлетел, изрядно подвыпившая пассажирка начала петь песни и танцевать прямо в своем кресле.
Когда соседи по салону и бортпроводники потребовали от женщины вести себя надлежащим образом и не нарушать покой других пассажиров рейса, дамочка закатила первоклассную истерику. Она начала оскорблять людей и отбиваться от них сумкой.
Напомним, пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над «мовой».
Как сообщала Politeka, россиянки устроили шоу 18+ на соревнованиях по баскетболу.
Также Politeka писала, что россиянка жестоко наказала сына.