Один из пассажиров лишился любимых питомцев, когда летел в Шереметьево

Во время перелёта из Нью-Йорка в Москву 22 января, погибли двое котов. У ещё одного диагностировали обморожение. Хозяин Максим Чумаченко винит во всём авиакомпанию. Об этом сообщают россСМИ. Фото опубликовал телеграм-канал Baza.

Чумаченко занимается официальной перевозкой домашних питомцев, но в этот раз он вез своих кошек американской породы колор-пойнт. Во время полета или транспортировки по аэропорту две кошки скончались от полученных травм, а ещё у одной ветеринар диагностировал обморожение.

«У меня должна была быть быстрая выгрузка их, потому что приорити-грузы должны обслуживаться в первую очередь. Там мне что-то промямлили, что у нас животные снимаются с борта последними», — поделился сам Максим Чумаченко.

Он добавил, что всё-таки получил от сотрудников склада две сломанные переноски с котами, у одной из них «дно ушло в потолок», — сверху её даже перевязали верёвкой. Третья переноска летела трансфером до Софии без выдачи в Москве.

Представители «Аэрофлота» извинились перед Максимом, а он, в свою очередь, написал оперативную жалобу. В итоге, ему разрешили взять в салон самолета своих кошек, но одна из них умерла прямо у него на руках, а вторая – у ветеренара на столе от внутреннего кровотечения.

«Средняя цена по США американских колор-пойнтов начинается где-то от двух тысяч долларов», — заметил хозяин кошек.

Напомним, что пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета Pegas Fly, летевшем из Уфы в Дубай. После того, как самолет взлетел, изрядно подвыпившая пассажирка начала петь песни и танцевать прямо в своем кресле.

Когда соседи по салону и бортпроводники потребовали от женщины вести себя надлежащим образом и не нарушать покой других пассажиров рейса, дамочка закатила первоклассную истерику. Она начала оскорблять людей и отбиваться от них сумкой.

Напомним, пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над «мовой».

Как сообщала Politeka, россиянки устроили шоу 18+ на соревнованиях по баскетболу.

Также Politeka писала, что россиянка жестоко наказала сына.