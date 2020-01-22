Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолета Pegas Fly, летевшем из Уфы в Дубай

После того, как самолет взлетел, изрядно подвыпившая пассажирка начала петь песни и танцевать прямо в своем кресле, передает Politeka со ссылкой на росСМИ.

Когда соседи по салону и бортпроводники потребовали от женщины вести себя надлежащим образом и не нарушать покой других пассажиров рейса, дамочка закатила первоклассную истерику. Она начала оскорблять людей и отбиваться от них сумкой.

Капитан экипажа, узнав о происходящем в на борту, пригрозил, что вынужден будет сделать вынужденную посадку в Иране, чтобы высадить дебоширку. Угроза очень подействовала на тех, кто был в салоне, и они схватили женщину и скрутили ей руки скотчем.

Устав от перепалки, обездвиженная женщина уснула в своем кресле. По прилету в Дубай ее передали в руки представителям местных правоохранительных органов.Ей придется отвечать перед законом за препятствование полету воздушного судна и создание опасности для пассажиров.

Видео, как «вяжут» дебоширку, появилось в соцсетях.

«Стремно в Иране приземляться? Братская страна как никак», «Надо было выбросить её!!!!», «Скрепненько..так. Обычно ещё: "за что?!!!) Всё верно, надо всем свиное рыло показать. Даже как то странно тихо. На рот наверное тоже скотч намотали.)», – пишут в комментариях под записью.

Как отмечается в прессе, – это не первый похоий случай среди россиян. Так, в декабре прошлого года скотчем к креслу пришлось приматывать пассажира рейса «Кисловодск-Новосибирск», который не на шутку разбушевался.

Мы также писали, что российские правоохранители задержали пассажира авиарейса Москва – Ростов-на-Дону. Он позволял себе курить на борту самолета, а затем, бортпроводник сделал ему замечание и попросил убрать сигарету, ударил его.

Напомним, пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над «мовой».

Как сообщала Politeka, россиянки устроили шоу 18+ на соревнованиях по баскетболу.

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