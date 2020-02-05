Как минимум тринадцать человек погибли, десятки спасателей пропали без вести после нескольких ударов снежных лавин на востоке Турции

Как передает Politeka.net со ссылкой на многочисленные сообщения в Твиттере и зарубежных СМИ, трагедия произошла в провинции Ван. Первая лавина сошла на автомобильную дорогу Ван - Бахчесарай и похоронила под собой микроавтобус и снегоуборочный грузовик. В результате этой трагедии под завалами оказались 50 человек, из которых 25 удалось спасти, погибли 5 человек.

Появилась информация, что водитель снегоуборочной машины просидел в снежном плену почти полчаса, прежде чем ему удалось разбить окно и выбраться наружу.

#Breaking | Dozens of Turkish rescue workers are missing after being hit by an #avalanche in eastern #Turkey while on a mission to find two other people missing in a previous avalanche. pic.twitter.com/2gqY5rYQev https://t.co/oLdew6MbJI — Atlantide (@Atlantide4world) February 5, 2020

В то время как на месте развернулась масштабная спасательная операция по поиску пропавших без вести, сошла вторая лавина. Десятки турецких спасателей оказались накрыты снежной стихией, восемь человек погибли.

"Вторая лавина сошла во время поиска двух человек на 33-м километре шоссе Ван-Бахчесарай. Мэр Бахчесарая Меки Арвас сказал, что из сугробов вытащили 8 тел", - говорится в твите.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, 8 kişinin cansız bedeninin çığ altından çıkarıldığını söyledi. pic.twitter.com/9MI3hZQm83 — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) February 5, 2020

Alert : A second avalanche has occurred in #Turkey killing at least 8 rescue workers and leaving at least 20 others buried under the snow. Rescue workers were sent to rescue people from an earlier #avalanche that killed 5 people near the town of Bahcesehirpic.twitter.com/tiDmpbPpRo — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 5, 2020

Ранее мы сообщали, в конце прошлого года снежная стихия обрушилась на Словакию. В эпицентре событий оказались 11 украинских альпинистов, для двух из которых восхождение на Высокие Татры оказалось, к несчастью, последним. В местную службу спасения 28 ноября поступило сообщение о гибели двух скалолазов.

"Две группы сотрудников пожарной бригады вместе с 14 спасателями покинули район Высоких Татр. От станции "Štart" они продолжили движение по канатной дороге и далее по земле... В районе была плохая видимость и шел снег, - отмечается в сообщении службы.

Первая спасательная группа после прибытия обнаружила тела двух человек без признаков жизни. Спасатели завернули погибших в черные мешки, связали и спустили на носилках.

Погибшими оказались 67-летний инструктор Владимир Михалко и 30-летняя альпинистка Ирина Скрилева.

Напомним, мощная лавина обрушилась на людей: есть жертвы.

Как сообщала Politeka, страшная находка в горах потрясла спасателей: «проклятое место».