К нардепу от "Слуги Народа" Александру Ткаченко в кавартиру залезли домушники

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в МВД.

По информации издании, ограбление произошло 27 января в Киеве. Квартиру "Слуги народа" Александра Михайловича Ткаченко (тезка бывшего руководителя 1+1, также нардепа от "Слуги народа", - Ред.) обокрали, в то время как хозяев не было дома.

Домушники проникли в квартиру, расположенную на улице Лютеранской в Киеве, с помощью подбора ключей. Из ценных вещей они вынесли все, что могло уместиться под одеждой и в ручной клади. Так, украдено несколько ноутбуков, двое наручных часов (одни из них марки Orient), два золотых перстня с камнями, золотая булавка в виде тризубца, а также души и брендовые очки.

В полиции открыли производство по ч.3 ст.185 УК Украины - "Кража с проникновением", санкция которой грозит до 6 лет тюрьмы.

О потерпевшем "Слуге народа" Александр Ткаченко известно, что он вырос и воспитывался в городе Татарбунары в Одесской области. Окончил юридический факультет Одесской национальной юридической академии. С 2007 по 2016 год будущий депутат работал юрисконсультом предприятий и руководителем в юридической компании.

С 2016 года Ткаченко является управляющим партнером юридической фирмы "Арт де Лекс". В 2014 году уже делал попытку попасть в Раду от Партии зелёных (№ 30 в избирательном списке).

На парламентских выборах 2019 года прошел в Раду от "Слуги народа" по избирательному округу №141 в Белгород-Днестровском.

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