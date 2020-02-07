Инцидент произошел в Молдове. Дипломата отстранили от обязанностей, ведется следствие

Правоохранители установили, что в ночь с 4 на 5 февраля в городе Бельцы двое мужчин 37 и 38 лет изнасиловали 17-летнюю девушку. Одного из нападавших задержали на 72 часа, а другого отпустили из-за дипломатической неприкосновенности. О девушке известно то, что она из неполной семьи, ее мать находится за границей на заработках, пишут местные СМИ.

Позднее стало известно имя сотрудника консульства Украины, которого подозревают в изнасиловании - Александр Сторожук. Согласно официальным данным, его уже отстранили от работы.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах", - прокомментировали в МИД Украины.

Ранее мы сообщали, появились подробности жуткого двойного убийства, произошедшего 31 декабря прошлого года в Подольском районе Киева. В арендованной квартире обнаружили обезображенные тела двух девушек.

Мать одной из убитых в эфире ток-шоу "Касается каждого" рассказала, как пришла в шок от увиденного, когда ее пригласили на идентификацию тела.

По ее словам, голова и лицо дочери было полностью к крови, левый глаз подбит, в районе сердца сквозная рана. Также на ее теле частично в нескольких местах была срезана кожа.

Примечательно, что одна из погибших девочек Мария вела дневник, в котором описала "предстоящее убийство". Из этого выходит, что она знала своих будущих душегубов.

"Нас с мужем постигло большое горе. Нашу единственную дочь убили зверски. Перед тем ее еще пытали. Мы хотим знать, кто это сделал, за что и почему ее нашли в той проклятой квартире в шкафу. Я жила в селе, а Маричка в Киеве. Мы не виделись с ней определенный промежуток времени. Она постоянно была на работе, и не могла приехать...", - поделилась мать одной из убитых.

Напомним, убийство девушек в Киеве: тела нашли на балконе, детали расправы и фото подозреваемых.

Как сообщала Politeka, бездыханное тело обнаружили возле ночного клуба в Киеве: "нанесли удар прямо в...".