"Наши молитвы с людьми, которые все еще внутри"

Появились уточненные данные трагедии, которая развернулась в тайском городе Корат, к северу-востоку от Бангкока

Количество жертв нападения неадекватного военнослужащего выросло с 12 до 17 человек, передает Politeka.net со ссылкой на зарубежные СМИ и сообщения в соцсетях.

Напомним, в субботу, 8 февраля, военнослужащий (эксперт по взрывчатке) Джакрапант Томма, убив начальника и еще двух солдат при попытке похитить оружие, впоследствии ворвался в торговый центр Terminal 21. Изверг выстрелил из ручного гранатомета, убив и ранив взрывом нескольких человек. Затем продолжил хаотичную стрельбу из автоматической винтовки.

В результате взрыва гранаты на первом этаже здания возник пожар, кадрами которого делятся в сети очевидцы. В настоящее время спасатели потушили огонь.

Также отмечается, что военный прицепил к себе бомбу и взял в заложники 16 человек.

VIDEO: People can be seen running to safety as they come out of the Terminal 21 mall https://t.co/WUcTfAmWOW#Korat #KoratShooting #กราดยิงโคราช https://t.co/w2duMDzDKM — Sputnik (@SputnikInt) February 8, 2020

В настоящее время проводится операция по обезвреживанию и поимке преступника.

Трагедию обсуждают в сети. Ранее мы писали, что изверг вел прямую трансляцию расстрела на Фейсбуке. Пользователи прильнули к экранам, переживая за знакомых и близких, находящихся в эпицентре событий. Позднее администрация сервиса закрыла аккаунт военного.

"Я наблюдал в прямом эфире на Facebook, зная как много у моих друзей, коллег и партнеров в Таиланде, я действительно шокирован. Нам сказали, что некоторые из их близких по-прежнему скрыты в торговом центре. Наши сердца обращены к жертвам этого ужасного преступления, и наши молитвы с людьми, которые все еще внутри".

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