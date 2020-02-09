В результате аварии погибли три украинца
Ночью 8 февраля в Воронежской области РФ автобус Mercedes-Benz Vito с украинцами врезался в грузовик на трассе М-4, в результате аварии погибли трое украинцев. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на прокуратуру Воронежской области.
Авария произошла около часа ночи в Верхнемамонском районе под Воронежем.
«В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров - женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина скончались на месте от полученных травм. Еще пятеро пассажиров, мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставлены в больницу», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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Отметим, что водитель Mercedes-Benz Vito и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины. Также сам автобус был с украинскими номерами.
По предварительным данным пассажиры микроавтобуса направлялись в Москву на заработки. Причиной ДТП, по версии следствия, стал выезд Mercedes-Benz Vito на встречку.
Предварительно известно, что погибшие – жители оккупированных районов Луганской области.
Напомним, что пять человек погибли, еще один травмирован в результате страшного дорожно-транспортного происшествия в Изюмском районе на Харьковщине. Трагедия случилась на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Новопавловка.
Информация о ДТП поступила дежурным в 16:21 5 февраля. По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ и Daewoo. В результате аварии в первом авто скончались от полученных травм три человека, во втором – два и пострадал водитель.
Травмированного водителя Daewoo достали из покареженного автомобиля с помощью гидравлических ножниц и передали сотрудникам скорой помощи.
Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются в полиции.
Напомним, победитель «Голоса країни» попал в ДТП, все случилось по пути на концерт.
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