В России на премьере фильма «Лед-2», где присутствовали Алла Пугачева, Светлана Лобода и другие звезды, началась внезапная эвакуация

ЧП произошло в понедельник, 10 февраля, в московском кинотеатре «Октябрь», где проходила премьера нового фильма (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Как сообщается в сети, во время кинопоказа началась неожиданная эвакуация. Как стало известно, ее причиной стало задымление в кинотеатре.

Во время эвакуации в зале возникла давка и паника. При этом по другим данным, посетителей быстро и организованно вывели из зала.

Предполагалось, что причиной задымления было короткое замыкание. К зданию кинотеатра приехали пожарные машины. Позже в российском МЧС подтвердили, что произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Впрочем, оно было незначительным, и огонь смогли потушить сами сотрудники кинотеатра еще до приезда пожарных.

На закрытой премьере фильма присутствовали Алла Пугачева, Светлана Лобода, Александр Петров, Аглая Тарасова и многие другие звезды. Сообщается, что после эвакуации они уехали на банкет.

Стоит отметить, что до этого мы уже сообщали об эффектном появлении Пугачевой на премьере фильма «Лед-2».

На кадрах Алла Борисовна показалась в платье свободного кроя с прозрачным передом и плотным задом. Оно, как и лосины, были черного цвета. Рядом с Пугачевой был неизвестный молодой человек в свитшоте, черных штанах, шляпе и с красным конвертом в руках.

Также мы писали о том, что Алла Пугачева на своем юбилейном концерте исполнила новую песню.

Как выяснилось, автором песни «На коне» является молодой автор Александр Дементьев. Он отправил Примадонне предложение на почту. Через полгода Пугачева ответила ему, предложив купить песню.

Как рассказал Дементьев, у него была сложная финансовая ситуация. Сначала сильно заболела мать, потом отец. Поэт запросил 150 тыс. рублей, на что артистка согласилась. Правда, в договоре было прописано, что за эти деньги автор отказывается от авторских прав. Александр Дементьев договор подписал.

Позже, когда у него снова возникли проблемы с деньгами, он на своем Ютуб-канале стал поливать Пугачеву оскорблениями, заявляя, что он был вынужден отказаться от авторских прав и теперь не получает авторские отчисления. По мнению автора, это несправедливо.

Напомним, Пугачева попала в скандал из-за новой песни, реакция звезды ошарашила.

Как сообщала Politeka, Пугачева поплатится за испорченные карьеры, звезды ополчились против Примадонны.

Также Politeka писала, что Лобода без белья сверкнула пятой точкой перед молодым красавцем.