Скандал вокруг интервью российского певца Михаила Муромова и Аллы Пугачевой набирает обороты

Эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян рассказал российским СМИ, что Алла Пугачева может стать жертвой травли, если другие артисты, чья карьера пострадала из-за Примадонны, заговорят.

По его словам, Муромов - не первый певец, который признался, что его карьера закончилась благодаря стараниям Аллы Пугачевой. Ранее на Примадонну жаловались и другие звезды, пропавшие со сцены. Манукян считает, что вся эта история вполне может привести к своеобразному «Пугачева-гейту», если и другие артисты вспомнят о своих обидах. Он подчеркнул, что нужны свидетели, которые докажут, что Примадонна действительно устраняла людей со сцены.

«Представьте, если все наши потускневшие звезды по цепочке начнут делиться воспоминаниями о загубленных карьерах, а в результате может появиться что-то вроде аналога западного движения #meetoo… тогда Пугачевой придется несладко», - отметил эксперт.

Напомним, что российский певец Михаил Муромов, известный по песне «Яблоки на снегу», недавно признался в интервью, что Пугачева разрушила его карьеру. Певица якобы платила людям на телевидении, чтобы они устранили Муромова с экранов. По мнению артиста, Пугачева боялась конкуренции, ей не нужны были другие звезды в российском шоу-бизнесе.

Кстати, российский музыкальный критик Сергей Соседов, известный своей любовью к Примадонне, заявил, что Пугачева не могла выбрасывать кого-либо из эфиров, потому что ее тоже нередко «вырезали» из них. По мнению Соседова, обвинения Муромова смешны. Он не исключает, что Примадонна могла попросить знакомых убрать кого-то из какой-то передачи, но окончательное решение принимала не она.

Напомним, что Пугачева пропустила вечер памяти лучшего друга, раскрыта неожиданная причина: "Она боится...".

Как сообщала Politeka, 6-летние дети Пугачевой слишком быстро повзрослели: Галкин ошарашил новым видео.

Также Politeka писала, что Алла Пугачева пыталась избавиться от кумира миллионов, всплыла правда: "Она платила деньги, чтобы меня...".