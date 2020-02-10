Российская певица Алла Пугачева на своем юбилейном концерте исполнила новую песню

Как выяснилось, автором песни «На коне» является молодой автор Александр Дементьев. Он отправил Примадонне предложение на почту. Через полгода Пугачева ответила ему, предложив купить песню.

Как рассказал Дементьев, у него была сложная финансовая ситуация. Сначала сильно заболела мать, потом отец. Поэт запросил 150 тыс. рублей, на что артистка согласилась. Правда, в договоре было прописано, что за эти деньги автор отказывается от авторских прав. Александр Дементьев договор подписал.

Позже, когда у него снова возникли проблемы с деньгами, он на своем Ютуб-канале стал поливать Пугачеву оскорблениями, заявляя, что он был вынужден отказаться от авторских прав и теперь не получает авторские отчисления. По мнению автора, это несправедливо.

Через некоторое время поэт опубликовал видео-извинение, в котором попросил прощение у Примадонны. По его словам, Пугачева перечислила ему авторские. Они пришли ему еще два месяца назад, но узнал об этом только сейчас. Дементьев отметил, что Пугачева оказалась очень адекватным человеком.

«Я действительно ошибся. Это полный провал», - признался поэт.

Он добавил, что по договору Пугачева могла бы не платить ему эти деньги, но она поступила честно. Поэт назвал Пугачеву совестливым человеком. Он поблагодарил артистку за ее щедрость.

Как известно, песня «На коне» была исполнена Примадонной на ее сольном концерте в Москве. Кроме этого, она вошла в фильм о Пугачевой. Вот строчки из этой песни:

«Даже, если жизнь бьет по голове

Ты не дрефуй, будь всегда на коне

Вслед за сердцем, только вперед

А потом уж как повезет,

А потом уж как повезет».

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