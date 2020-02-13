Ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга

В Псковской области (РФ) в смертельную аварию попал микроавтобус, в котором вероятно были граждане Украины

Об этом в четверг, 13 февраля, сообщают российские СМИ.

Большегруз «Вольво» с белорусскими номерами и частный (не транспортный) «Мерседес» столкнулись в Пустошкинском районе. ДТП произошло недалеко от деревни Рудо.

В результате аварии погибли по меньшей мере восемь человек. Тела погибших извлекают из-под того, что раньше было микроавтобусом.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе грузовика и пассажире микроавтобуса. Водителя фуры Вячеслава Рябова (Беларусь) и единственного выжившего пассажира «Мерседеса» Михаила Зеленчука (Украина) госпитализировали в состоянии средней тяжести в больницу Великих Луков.

"По предварительным данным, погибшие - граждане Украины", - сообщили журналистам сотрудники регионального МВД. Согласно сообщению, они ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

По данным СМИ, водитель микроавтобуса "Мерседес" не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком.

Напомним, ночью 8 февраля в Воронежской области РФ автобус Mercedes-Benz Vito с украинцами врезался в грузовик на трассе М-4, в результате аварии погибли трое украинцев.

Авария произошла около часа ночи в Верхнемамонском районе под Воронежем.

«В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров - женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина скончались на месте от полученных травм. Еще пятеро пассажиров, мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставлены в больницу», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Водитель Mercedes-Benz Vito и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины. Также сам автобус был с украинскими номерами.

Напомним, победитель «Голоса країни» попал в ДТП, все случилось по пути на концерт.

Как сообщала Politeka, арабский студент снес девушку на пешеходном переходе.

Также Politeka писала, что возле столицы нетрезвый донеччанин устроил ДТП и сладко захрапел.