"Это что за отрава такая?"

В городе Каховка Херсонской области в последние дни местные жители наблюдают ужасающую картину: прямо на улицах валяются трупы грачей и воронов

Ситуация получила широкую огласку, обеспокоенные местные жители сообщают в соцсети о сотнях погибших птиц.

"г. Каховка 10.02.2020 вороны до этих пор падают на повал😈 в районе Царского и Сосен?! Почему никто не обращает внимания на такое количество трупов в округе, почему их не отправляют на экспертизу соответствующие службы, сколько они будут валятся кучами???? Что никто не видит или не хочет видеть!??? 😈😈😈😈", - пишет в Фейсбук Елена Зибинева.

Пост женщины собрал множество комментариев. Многие отмечают, что в эти дни на полях травили мышей и, возможно, птицы, питающиеся падалью, отравились.

"Сейчас травят грызунов, подмешивают яд, а вороны это отравленное зерно съедают.."

"это что за отрава то такая? И есть ли разрешение вблизи жилых домов в поле травить грызунов???и смотря чем? 😈😈😈😈Ситуация кстати неординарная и мы все молчим 😡😠😱"

"Ребята давайте организовываться на субботники, так как власть нам ничем не поможет, а после морозов будет вонь и перья везде, а весной все захотят в лес на пикники, принципе все выходные в лесу было много людей которые отдыхали и топтались по мёртвым воронам..."

"Без паники. Такие случаи повальных смертей птиц - привычное явление во всем мире. Обычно случаются из-за дизориентации и столкновения в воздухе с домами/вышками во время туманов, снега, сильных шумов и тд."

По информации орнитолога Александра Пономаренко, температура воздуха - 16 градусов ниже нуля - которая стояла в те дни, когда начали падать птицы, никак не могла повлиять на это событие. Ведь грачи способны переносить морозы до 40 градусов.

Прокомментировали ситуацию и в Госпродпотребслужбе, пишет "КП в Украине".

"Специалисты провели комиссионное обследование на грани соснового леса и частного сектора, мест несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. После опроса людей из частного сектора узнали, что домашняя птица не погибала. В ходе исследования отобранного материала выявлены патологические изменения, которые характерны для отравления", - говорится в сообщении.

Чем именно могли отравиться птицы, пока еще неизвестно. Возможно, действительно из-за мышей. Но также есть версия, что птицы могли съесть отравленную рыбу. Недавно в Каховском водохранилище были обнаружены пестициды — диазинон и хлорпирифос. Серьезность ситуации доказывает то, что жителей поселка Апостолова Днепропетровской области предупредили, что нельзя брать воду из водохранилища.

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