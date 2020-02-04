Жители и гости Бердянска Запорожской области не на шутку встревожены действиями браконьеров

Как передает Politeka.net, тревогу забили очевидцы в группе "Екозахист Азов" в соцсети Фейсбук. Отмечается, что на сегодня в городе много лебедей, которые выходят на берег в поисках еды. Но не все восторгаются этим благородными пернатыми и спешат угостить их вкусненьким. Вместо этого участились случаи стрельбы в лебедей ради развлечения. На них редко охотятся, ведь их мясо очень жесткое, да и такой "трофей" выглядит сомнительным среди охотников.

В соцсети отмечается, что житель Бердянска, гуляя на днях с внуком, спугнул любителей подобного жестокого развлечения. На место вызвали полицию.

"Охотники и негодяи с травматами пользуются доверчивостью птиц. Сегодня на Лисках во время прогулки с внуком житель нашего города спугнул таких нелюдей, когда они пытались поохотиться на благородных красавцев. Номер машины зафиксировать не удалось. Лебедь не успел пострадать. Но видно, что он уже имел опыт общения с плохими людьми. Он держится особняком. Без пары. Боится людей. Кружится в одном районе. Вызвали полицию. Составлено заявление о покушении на жизнь птиц. Бердянцы, прошу взять под охрану этих прекрасных птиц".

В комментариях местная жительница добавила, что ситуация с убийством птиц происходят регулярно.

"На лисках постоянно ЧП с лебедями, и врайоне 2 дамбы и в районе 3 дамбы,и дальше под АКЗ. Неравнодушных людей просим просим поопекать этих прекрасных птиц, не кормежкой, а наблюдать хоть иногда, чтоб их не обижали нелюди".

Ранее мы сообщали, осенью 2019 года побережье Азовского моря оказалось усеяно трупами медуз, которых выкинуло в результате шторма. Это крупные аурелии и корнероты, которые жалят людей во время туристического сезона.

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