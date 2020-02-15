В западной части Азовского моря было задержано судно с украинцами 

Об этом сообщает Рoliteka.net со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. 

Как отмечается в сообщении, были пойманы браконьеры с почти 300 экземплярами камбалы-калкана и рыболовной сетью. 

Оккупанты доставили маломерное судно в порт Керчи. Сейчас проводится разбирательство. 

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Известно, что ни у кого на борту не было документов, удостоверяющих личности.

Кроме того, капитан с командой судна не выполнили требование погранотряда об остановке, а предприняли попытку скрыться. 

судно, море

Напомним, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе с применением оружия были задержаны корабли Военно-морских сил Украины. 

Российские власти утверждали, что украинские корабли (два катера и один буксир), приближаясь к Керченскому проливу, игнорировали требования  пограничников покинуть территорию. Кроме того, моряки якобы нарушили процедуру прохождения пролива, совершали опасное маневрирование и не выходили на связь.

Украинские власти сообщили, что уведомление о прохождении через пролив было подано заранее и корабли связались с соответствующими российскими органами, но так и не получили ответа. Кроме того, оружие российские пограничники применили в нейтральных водах.

В итоге корабли были отконвоированы в Керченский порт, а 24 члена экипажей были арестованы российскими властями.

После ряда разбирательств и скандалов, 7 сентября 2019 года в рамках обмена между Россией и Украиной все 24 задержанных украинских военнослужащих вернулись на Родину. 

Напомним, в оккупированном Крыму продолжается военная пропаганда среди детей. 

Соответственные снимки опубликовал  офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

На кадрах видно, что школьники одеты в военную форму или милитаристский костюм пропагандистской российской организации "Юнармия".

"Хроники оккупации в городе Керчь. Российский агрессор продолжает свое черное дело в подготовке путлер-югенд", – написал Штефан.

Напомним, оккупанты устроили "отлов" крымчан, местные жители бессильны.

Как сообщала Politeka, запуск "моста Путина" обернулся провалом, раскрыты главные последствия.

Также Politeka писала, что россияне массово уезжают и отдают свои квартиры в Крыму даром, кадры "роскоши".