Ребята были с 1995 по 2000 годы рождения

Во Львовской области трагически погибли четверо молодых людей

Об том сообщает Politeka.net со ссылкой на Facebook-страницу "Оперативний"

16 февраля, в 8 часов утра в с. Коты, которое находится в Яворивском районе Львовской области, в небольшом водоеме обнаружен автомобиль AUDI 80 с телами четырех человек внутри.

Согласно имеющейся информацией погибшими оказались молодые ребята из сел Коты и Писоцки 1995, 1996, 1999 и в 2000 годов рождения.

На месте работает полиция и следственно-оперативной группой, устонавливаются подробности трагедии.

"Оперативный" просит сообщить на условиях анонимности, если кому-то известны подробности произосшедшей трагедии.

Напомним также, что Стрыйский ОП ГУНП во Львовской области, разыскивает без вести пропавшего Дубляника Василия Юрьевича, 2000 года рождения, жителя Стрыя.

Также ранее мы писали, что полиция разыскивает двух подростков, которые пропали в Обуховском районе Киевской области - семнадцатилетнего Даниила Куцана и шестнадцатилетнего Романа Микитюка, которые пропали 14 и 15 февраля.

Оба подростка покинули свои дома и до сих пор о их местонахождении ничего не известно. Полицейские опубликовали фото и осбые приметы парней.

Напомним, в понедельник, 29 октября, 47-летний харьковчанин сообщил в полицию о гибели дочери. Девочка повесилась на общем балконе дома. Родители рассказали полиции, что их дочь хорошо училась в школе, конфликтов не было, намерений покончить с собой школьница не выказывала.

СМИ узнали об этом из сообщения, распространенного пресс-службой полиции Харьковской области.

Напомним, найдены виновники гибели харьковской школьницы.

Как писала Politeka, сильный пожар в школе унес жизни 11 детей: жестокая месть обернулась трагедией.

Politeka ранее сообщала, ужасное ДТП с детьми под Киевом: появились фото аварии с пострадавшими.