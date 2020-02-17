Оперативникам удалось "накрыть" в различных областях сети ботоферм, которые работали через российские онлайн-ресурсы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Указывается, что телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в сети.

В целом, как отмечают в пресс-центре, преступная группировка зарегистрировала свыше 8 тысяч активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательства протестных настроений, устрашения населения, рассылки сообщений о минировании объектов инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты топ-чиновников.

Также силовики установили, что через свои подставные аккаунты преступники распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства.

«Регистрацию этих аккаунтов в сети «Интернет» осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров. Часть оборудования использовалось злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных «операторов» «Феникс» и «Лугаком», которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов. Этими «услугами» пользовались «лидеры» незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР», - говорится в сообщении СБУ.

В ведомсте также подчеркнули, что в рамках производства силовики провели обыски в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно (Ровенской области) и Ирпене (Киевской области). Во время обысков было изъято компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 тысяч SIM-карт операторов сотовой мобильной связи’связи Украины. Также правоохранители обнаружили черновые записи относительно регистрации пользователей социальных сетей, которые занимались размещением провокационных комментариев под публикациями украинских топ-чиновников.

"В настоящее время проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов РФ. Операцию провели силами Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, Управления СБУ во Львовской области и Прокуратуры Львовской области", - резюмировали в пресс-центре.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский контрактник попал в лапы ФСБ. Военнослужащий Национальной гвардии Украины задержан оперативниками Федеральной службы безопасности на территории страны-агрессора.

По оперативным данным, солдат, который служил по контракту в воинской части №3017 в Харькове, с 15 по 29 января находился в ежегодном основном отпуске и должен был вернуться в строй 30 января.

Через шесть дней после задержания, 28 января, российская сторона сообщила, что в отношении украинского солдата возбудили уголовное дело.

Напомним, СБУ раскрыла настоящую причину обысков на "1+1".

Как сообщала Politeka, СБУ ликвидировала подразделение спецслужб РФ.

Также Politeka писала о реформе спецслужбы в Украине: чем занимается СБУ и ее иностранные аналоги.