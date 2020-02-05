Обшуки в будівлі, де розташований офіс «1+1», ніяк не пов'язані з діяльністю самого телеканалу
З такою офіційною заявою ввечері 5 лютого виступили представники СБУ. На офіційному сайті служби повідомляється, що обшуки здійснюються стосовно конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіо файлів, отриманих у незаконний спосіб.
Зазначається, що слідчі дії проводяться на підставі рішення суду.
«Слідчі дії також проводяться і у інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів», - йдеться на сайті СБУ.
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При цьому підкреслюється, що служба ніяк не втручається в роботу телеканалу «1+1».
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