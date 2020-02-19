Из детского центра в Белой Церкви сбежал несовершеннолетний

18 февраля около девяти часов вечера 17-летний Владимир Ахромеев ушел из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода", который находится в Белой Церкви на улице Пушкинская, 29. Как передает Politeka.net, об этом в своем Telegram-канале сообщил "Киев оперативный".

Парня уже не в первый раз разыскивает полиция.

Приметы: рост – 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые (асимметрия глаз), волосы светло-русые, короткие. Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки и серые кроссовки.

Ранее мы писали, что в Харькове из детской больницы №19 сбежал Вячеслав Еремин. Отмечается, что у 15-летнего подростка есть психическое расстройство. В больницу обратились врачи мальчика, которые и сообщили о побеге несовершеннолетнего с отделения. В больнице на Большой Панасовской Славик Еремин проходил обследование с 6 февраля.

Приметы: был одет в оранжевую футболку, черные брюки, "светло-черную" куртку и белые кроссовки.

В полиции просят всех, у кого есть какая-либо информация о разыскиваемом, сообщить об этом по телефонам (057) 712-50-22 - дежурная часть, (095) 659-73-95 - ювенальная превенция (Карина Владимировна) или 102.

Напомним, что 14-летняя Альбина Марченко ушла из дома и до сих пор не вернулась. Сообщается, что подросток бесследно исчез вчера, 18 февраля, и до сих пор она не вернулась домой.

В публикации сказано, что Альбине Марченко на вид 13-14 лет, ее рост 170 см и у нее полное телосложение, русые волосы до плеч. Перед исчезновением 14-летняя Альбина Марченко была одета в черную куртку, темные джинсы и розовую шапку.

"При получении какой-либо информации о возможном местонахождении Альбины просим звонить по номеру "102", - говорится в публикации.

Также в сообществе Киев оперативный опубликовали фотографию пропавшей девочки, которая может помочь в поиске ребенка.

Напомним, в Киеве таинственно исчезла юная девушка.

Как сообщала Politeka, полиция нашла 14-летнюю девочку, пропавшую под Киевом: искали полгода, фото.

Также Politeka писала, что мать с 3-летним ребенком таинственно исчезли в Киеве, родные вне себя: фото пропавших