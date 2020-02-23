В сеть слили все данные про бизнесмена, загадочно погибшего в доме министра Януковича

Стали известны все подробности смерти Сергея Старицкого, который умер 21 февраля

Предприниматель Сергей Старицкий, по данным полиции, покончил жизнь самоубийством. Его друг, Владимир Костерин, а также брат Юрий Воловик рассказали свою версию гибели Старицкого в социальной сети, сообщает Politeka.net.

Костерин сообщает, экспертиза показала умышленное убийство.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Поскольку это неправда. Информация, поступающая от экспертов, иного рода, стреляли из 3-5 метров. Знал Сергея десятки лет, его целеустремленность, характер и активность всегда положительно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов", – утверждает Костерин на своей странице в фейсбуке.

Отметим, что по официальным данным полиции, "киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам". По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ, с пометкой "Самоубийство".

Брат Сергея Старицкого Юрий Воловик также придерживается версии об убийстве. Он написал, что погибший планировал на следующий день "выпить сто грамм и вспомнить присягу, данную Великой стране".

«Вчера вечером, в доме бывшего министра иностранных дел Украины Кожары, трагически погиб мой брат, Сергей Старицкий. В СМИ уже начали появляться статейки о неосторожном обращении с оружием и самоубийством... Я знаю своего брата всю жизнь, завтра мы собирались как офицеры запаса, выпить по сто грамм, вспоминать присягу и подвиг наших дедов. Сергей очень любил жизнь и никогда бы не пошёл на такой грех!», – заверяет Воловик в сети.

Отметим, стало ясно, как Сергей Старицкий связан с Януковичем. В Atlantic Group подтвердили, что Старицкий являлся гендиректором компании. Погибший долгое время работал в сфере международных и коммерческих связей до того, как в 1992 году стал соучредителем Atlantic Group.

В прошлом Старицкий также работал директором телеканала "Тонис", главой компании "Перехід-Мидиа", руководил телеканалом «Интер», возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании и даже побывал президентом хоккейного клуба "Сокол".

По информации "Детектор медиа", неофициальная информация говорит о том, что во время выборов-2004 Старицкий управлял пиарной компанией скандального кандидата в президенты Укрины. Отмечается также, что олигарх Валерий Хорошковский и Старицкий - давние хорошие друзья.

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