Туристы не выходят на связь

Группа туристов исчезла в Карпатах в районе горы Петрос

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба областной ГСЧС.

Сообщается, что ЧП произошло вчера вечером, 23 февраля, в Раховском районе.

По информации спасателей, пятеро туристов вышли из села Квасы в направлении горы Петрос. Четверо из них (1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения) — жители Киева, а руководитель группы — из Кременца Тернопольской области.

В пресс-службе ведомства добавили, что пропавших вчера вечером туристов искали 10 спасателей из отделения Раховской горно-поисковой спасательной группы.

Но поисковые работы пришлось остановить из-за сложных погодных условий: спасатели сорвали два снежных карниза, поэтому работа была прекращена в 5:00 утра.

Через какое-то время на связь вышел координатор группы и заявил, что от отделился от туристов и движется в сторону села Богдан Раховского района.

«В 06:00 24 февраля поисковые работы возобновлены, сейчас спасатели двигаются в сторону вероятного места нахождения туристов. Связь с заблудившимися отсутствует», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее мы рассказывали о том, что сокрушительная лавина обрушилась на трассу в Турции. ЧП произошло еще в начале февраля.

Первая лавина накрыла дорогу и приехавшие спасатели начали доставать погребенных людей под снегом. Через несколько часов на место спасательных работ сошла еще одна лавина. На текущий момент известно о 38 погибших и 53 пострадавших людях. Событие произошло в турецкой провинции Ван.

Также мы сообщали, что как минимум тринадцать человек погибли, десятки спасателей пропали без вести после нескольких ударов снежных лавин на востоке Турции.

В то время как на месте развернулась масштабная спасательная операция по поиску пропавших без вести, сошла вторая лавина. Десятки турецких спасателей оказались накрыты снежной стихией, восемь человек погибли.

Напомним, Лавина накрыла туристов на популярном курорте

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