Инцидент произошел сегодня днем, 26 февраля, в Киеве

Как стало известно, украинец совершил самоподжог под Офисом президента. По словам очевидцев, горящий мужчина выбежал из толпы. По предварительной информации, он облил себя бензином и вспыхнул как факел, чтобы обратить на себя внимание.

Отметим, в это время здесь проходили митинг медиков, а также еще одна акция с плакатами "Отдать стадион громаде".

Несмотря на то, что мужчину почти сразу потушили, он получил серьезные травмы. На месте работала бригада "скорой помощи".

В настоящее время еще неизвестны причины, побудившие мужчину совершить самоподжог. Также пока еще нет информации, имел ли он какое-либо отношение к пикету медиков или акции со "стадионом".

Ранее мы сообщали, 19 февраля под окнами Офиса президента прошел митинг против скандальных медиа-реформ. В частности, участники заявили о непринятии законопроектов "О медиа" и "О дезинформации", которые по их словам могут уничтожить свободу слова в нашей стране.

Украинцы не сдержались от комментариев по поводу события:

"Давно пора. И так долго терпим, что бы чего да не вышло...", "Половину министров с Гончаруком и половину Рады вывести на майдан чтобы люди судили , а не продажные суды", "Давно пора . А мы должны их подержать , потому что если народ будет молчать, то наши депутаты ещё больше оборзеют", "У людей уже накипело ", "Сам виноват! Бешеную собаку надо было сразу изолировать".

Были среди украинцев и те, кто поддержал Владимира Зеленского и посоветовали ему держаться, пережив все с достоинством. Они также утверждали, что акцию якобы устроили "порохоботы", которые пытаются вернуться к власти.

Напомним, мужчина поджег себя перед резиденцией президента.

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