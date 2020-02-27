Мужчина, видимо, решил отомстить за свое увольнение

Как передает Politeka.net, об этом информируют местные СМИ.

Сообщается, что бойня произошла в американском штате Висконсин.

В частности, вчера, 26 февраля, мужчина открыл стрельбу по посетителям в пивоваренном комплексе, который находится в Миллуоки.

По информации журналистов, бойню устроил мужчина, который ранее работал на пивоварне, но попал под сокращение. Известно, что фатальное ЧП произошло в административном здании компании MolsonCoors.

"Полицейские обнаружили подозреваемого - 51-летнего жителя Милуоки - умершим, очевидно, от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. В настоящий момент мы обнаружили тела еще шести взрослых человек. Все они работали на MolsonCoors", - заявил в комментарии журналистам шеф полиции города Альфонсо Моралес.

Мэр населенного пункта, в котором произошла бойня, назвал случившееся "общественной трагедией", но отказался озвучивать версии мотивов стрелявшего.

Ранее мы рассказывали о том, что известного бизнесмена нашли с простреленной головой в центре Киева. По информации журналистов, тело бизнесмена нашли друзья. Мужчина не отвечал на звонки, поэтому его адвокат с женой и еще одним знакомым решили навестить мужчину.

Убитым оказался бизнесмен Леонид Вульф. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион". Тут же нашли и одну стрелянную гильзу. Обстановка в квартире не была нарушена, что не могло указывать на борьбу, входная дверь и замки в целости, поэтому пока основная версия следствия - самоубийство.

Один из знакомых Вульфа рассказал полиции, что незадолго до смерти он ему звонил и жаловался на плохое самочувствие. Следствие проверит версию о самоубийстве.

Отмечается, что бизнесмен переживал финансовые трудности. Также у него были проблемы со здоровьем.

Напомним про гибель бизнесмена в доме министра Януковича: всплыли скандальные детали, "Собирался выпить..."

Как сообщала Politeka, бездыханное тело обнаружили возле ночного клуба в Киеве: "нанесли удар прямо в...".

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