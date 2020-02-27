Инцидент произошел в четверг, 27 февраля, в Жмеринке Винницкой области

По предварительной информации, представители "Нацдружин", недовольные действиями местной власти, побили окна и выбили двери в здании мэрии. Сегодня здесь проходила очередная сессия горсовета.

Сообщается, что зачинщиков потасовки побили и задержали. На месте работают "скорая" и полиция.

Ранее мы сообщали, в Киеве мужчина устроил самоподжог под стенами Офиса президента. Инцидент произошел 26 февраля в то время, как под окнами Владмиира Зеленского митинговали противники медицинской реформы. Пылающий человек выбежал из толпы, его быстро повалили наземь и потушили.

Пострадавший получил легкие ожоги, но перед тем как отправиться в больницу, рассказал, что его побудило к такой ужасной акции. Оказалось, мужчина приехал из села на Сумщине, чтобы привлечь внимание к вопросу с землей. По его словам, сельский совет отобрал у людей паи. Также стало известно, что у него проблемы с местными властями.

Кадры трагедии попали на камеру.

Также мы писали, что недавно произошел инцидент в мэрии Вышгорода Киевской области. Вооруженный советник градоначальника Борис Матко пронес в сессионный зал оружие и устроил драку, сорвав заседание. Известно, что он начал перепалку с общественным активистом, во время которой у него выпал пистолет и нож.

Очевидцем события стал правозащитник Юрий Цыбенко, который сообщил в сети о случившемся: «Во время 10-минутного перерыва, когда депутаты возвращались в большой зал, между двумя мужчинами произошел конфликт, один из участников – депутат от партии "Воля" и советник мэра Борис Матко. Мужчины начали махать кулаками, и в процессе потасовки, как я понял, у политика выпал пистолет и нож, набежало много людей, депутатов, начали разнимать этих двух».

Напомним, трагедия под окнами Зеленского: первые подробности самоподжога мужчины

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