В ночь на 28 февраля в Черниговской области на воинском полигоне произошел пожар

В результате пожара пострадали трое военных. Случилось событие возле пгт Гончаровское на территории 242 общевойскового полигона. Огонь уничтожил палатки. Причины и ущерб устанавливается. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и обороны при Черниговской ОГА, передает Politeka.

ГСЧС для тушения пожара не привлекали. Три человека получили ожоги верхних конечностей. Огонь уничтожил палатки.

Ранее мы сообщали, что мощные взрывы снова сотрясают Балаклею. О взрывах на Харьковщине сообщают пользователи сети.

ЧП на территории арсенала подтвердил и мэр города Иван Столбовой.

"Одиночные взрывы прозвучали в Балаклейском арсенале. Сейчас там находится командир воинской части, пожарная часть наша, ГСЧС. Они оценят ситуацию - и потом будет более подробная информация. Ситуация непонятная. Это произошло 20-30 минут назад", - сказал Столбовой журналистам.

По неподтвержденной информации, было слышно около10 взрывов.

В Министерстве обороны Украины рассказали, что на артскладах проводили разминирование. ЧП случилось при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно - один из саперов был ранен.

Сообщалось, что краинцам рассказали, что на территории Ични слышны «последствия» детонации новых боеприпасов

Об этом сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В период с 13 до 14 часов 13 октября на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 3 взрывов», — говорится в сообщении.

В то же время пожарные уточнили, что 13 октября два пожарных самолета Ан-32П произвели шесть сбросов воды на территорию арсенала, а вертолеты Ми-8 сделали 12 сбросов. Всего было использовано 642 тонны воды.

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