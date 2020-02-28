В ночь на 28 февраля в Черниговской области на воинском полигоне произошел пожар
В результате пожара пострадали трое военных. Случилось событие возле пгт Гончаровское на территории 242 общевойскового полигона. Огонь уничтожил палатки. Причины и ущерб устанавливается. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и обороны при Черниговской ОГА, передает Politeka.
ГСЧС для тушения пожара не привлекали. Три человека получили ожоги верхних конечностей. Огонь уничтожил палатки.
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Ранее мы сообщали, что мощные взрывы снова сотрясают Балаклею. О взрывах на Харьковщине сообщают пользователи сети.
ЧП на территории арсенала подтвердил и мэр города Иван Столбовой.
"Одиночные взрывы прозвучали в Балаклейском арсенале. Сейчас там находится командир воинской части, пожарная часть наша, ГСЧС. Они оценят ситуацию - и потом будет более подробная информация. Ситуация непонятная. Это произошло 20-30 минут назад", - сказал Столбовой журналистам.
По неподтвержденной информации, было слышно около10 взрывов.
В Министерстве обороны Украины рассказали, что на артскладах проводили разминирование. ЧП случилось при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно - один из саперов был ранен.
Сообщалось, что краинцам рассказали, что на территории Ични слышны «последствия» детонации новых боеприпасов
Об этом сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В период с 13 до 14 часов 13 октября на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 3 взрывов», — говорится в сообщении.
В то же время пожарные уточнили, что 13 октября два пожарных самолета Ан-32П произвели шесть сбросов воды на территорию арсенала, а вертолеты Ми-8 сделали 12 сбросов. Всего было использовано 642 тонны воды.
Напомним, взрывы на складах боеприпасов не случайны, раскрыта правда о разорвавшихся снарядах
А еще Politeka писала, что взрывы в Ичне и на других складах боеприпасов
Также Politeka сообщала, что взрывы в Балаклее, есть первые погибшие