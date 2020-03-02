В Молдове ветераны войны в Приднестровье штурмуют местный Кабмин из-за пророссийской политики правительства

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий. Он сообщил, что люди протестуют против курса, который выбрал президент Молдовы Игорь Додон.

«Требуют вывода российских войск с территории Молдовы, отставки министра ВС Чокоя за промосковские заявления и дополнительных прав для ветеранов и их семей», - рассказал Билецкий.

Он предложил представить, что будет, если план Владимира Зеленского и Владимира Путина по Донбассу будет реализован. По мнению лидера «Нацкорпуса», это неизбежно приведет к возникновению на территории Украины собственного Приднестровья.

«Замороженный конфликт и кусок территории, который контролирует Россия, а платит за него Украина. Анклав российского влияния, которое оттуда растекается по всему государству. Это сценарий, который может нас ждать через полгода, год или два, если Россия окончательно продавит Зеленскому такой план, а мы проглотим. То, что происходит сегодня в Кишиневе - тоже визуализация вполне возможных событий на украинских улицах в недалеком будущем», - считает Билецкий.

Он отметил, что ветераны войны на Донбассе явно скорее будут требовать от власти адекватных действий, чем пойдут «брататься» с боевиками «ДНР».

Добавим, что в Молдове протестующие окружили вход в здание Кабмина и разбили стеклянные двери. Сообщается, что под зданием собрались несколько тысяч человек. Люди требуют отставки правительства и встречи с его представителями.

Во многом такие действия протестующих были спровоцированы недавним заявлением главы МИДа Молдовы Аурелиу Чокоя, который сказал, что конфликт в Приднестровье удалось прекратить благодаря российской армии.

Дата протеста выбрана не случайно: 2 марта в Молдове проходит годовщина начала конфликта в Приднестровье. Протест организовал Национальный совет ветеранов войны.

Ветераны войны на Днестре требуют отставки правительства Кику. Стрим NM. Gepostet von NewsMaker.md am Montag, 2. März 2020

Напомним, Билецкий обратился к украинцам, заговорив об угрозе.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус присоединился к Майдану против Зеленского, появилось заявление.

Также Politeka писала, что Билецкий обратился к украинцам из-за наступления россиян на Донбассе.