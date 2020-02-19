Национальный корпус поддержал акцию протеста украинских предпринимателей, которые собрались под Офисом президента

В среду, 19 февраля, украинские ФОПы собрались под окнами Владимира Зеленского с требованием сохранить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности. Нацкорпус поддержал акцию протеста, о чем говорится в Телеграм-канале партии.

В частности, руководитель Винницкого отделения Нацкорпуса Игорь Княжанский призвал протестующих к более жестким действиям. Он заявил, что президент постоянно игнорирует мнение народа и не выполняет предвыборные обещания.

«Закон № 128-129, закон об обороте земли, о труде, избирательном кодексе, тарифах на коммунальные услуги, рыночном надзоре №367 ... Вспомним хотя бы вчерашнюю пресс-конференцию нашего президента, на которой он не смог объяснить нации, почему продолжают гибнуть наши солдаты несмотря на то, что он внедряет политику всевозможных уступок России», - возмутился Княжанский.

Он также подчеркнул, что ранее и сам Зеленский занимался предпринимательской деятельностью.

«Когда наш президент был предпринимателем, и его бизнес заключался в том, что он перепевал или перетанцовывал старые анекдоты», - заметил представитель Нацкорпуса.

До этого мы писали о том, что Национальный Корпус отреагировал на сообщения СМИ о вероятной встрече президента Владимира Зеленского с экс-главой ФСБ, а ныне секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Омане в январе 2020 года.

Обнародованную журналистами информацию там назвали угрозой национальной безопасности.

В Нацкорпусе убеждены, что Зеленский должен дать четкий ответ на вопрос, был то государственный или частный визит, за какие средства он осуществлялся, была встреча с Патрушевым или нет, и о чем велись переговоры.

«Тайные встречи на курортах приемлемые для влюбленных или для куратора-фсбшника и его агента, а не для главы государства и секретаря СНБО страны-агрессора. Тем более такие встречи неприемлемы во время войны и могут быть расценены как государственная измена», - говорится в заявлении.

Национальный корпус требует от президента Зеленского официально отреагировать на расследование, обнародованное журналистами, полностью раскрыть информацию о программе визита в Заблуждение, а также переговоры, которые происходили во время этой поездки.

Напомним, Национальный корпус призвал Зеленского отчитаться о визите в Оман.

Как сообщала Politeka, Зеленский готовит Украину к капитуляции, Билецкий раскрыл план Путина.

Также Politeka писала, что Билецкий раскрыл суть Минских договоренностей: "Этот документ незаконный и каждый причастный к его подписанию – преступник".