Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий сделал важное заявление по поводу организации "Национальные дружины"

Как передает Politeka.net, Билецкий поздравил "дружинников" с годовщиной создания в своем Телеграм-канале.

По его словам, ни одна организация в стране не сможет сравниться с "дружинами" по количеству сделанных добрых дел. Также политик уверен, работа активистов должна продолжиться.

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"Три года назад десяток ветеранов войны обратились ко мне с предложением создать Национальные Дружины. Желание было очень простое: бороться за порядок на украинских улицах и работать с молодым поколением, - отметил Билецкий. - Сегодня их третья годовщина. Результат - думаю, ни одна организация в стране не сможет похвастаться таким же количеством добрых дел, социальных проектов для молодежи, людей, которых удалось спасти от рейдерства, преступности, несправедливости. Перечислять можно долго. Впереди развитие, путь вперед, победы. И борьба. Потому что перед Украиной сегодня как никогда много угроз - время быть сильными, если хотим сохранить государство".

Ранее мы сообщали, Билецкий жестко разнес идею президента Владимира Зеленского осовместном патрулировании границы Украины с представителями ОРДЛО.

«15 февраля на встрече в Мюнхене Зеленский озвучил очередное "феерическое" предложение: украинские силовики и представители ОРДЛО будут совместно контролировать российско-украинскую границу. Таким образом президент хочет показать, что придерживается предвыборного обещания: сначала возвращение контроля над границей, а потом выборы на Донбассе. Планирует проводить выборы на оккупированных территориях уже в октябре 2020», - отметил Билецкий.
 
Лидер «Нацкорпуса» добавил, что в случае обострения, подобные пограничные «патрули» будут бессильны в вопросе защиты Украины, мол, эти пограничники в лучшем случае станут военнопленными.