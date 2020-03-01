Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий сделал важное заявление по поводу организации "Национальные дружины"
Как передает Politeka.net, Билецкий поздравил "дружинников" с годовщиной создания в своем Телеграм-канале.
По его словам, ни одна организация в стране не сможет сравниться с "дружинами" по количеству сделанных добрых дел. Также политик уверен, работа активистов должна продолжиться.
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"Три года назад десяток ветеранов войны обратились ко мне с предложением создать Национальные Дружины. Желание было очень простое: бороться за порядок на украинских улицах и работать с молодым поколением, - отметил Билецкий. - Сегодня их третья годовщина. Результат - думаю, ни одна организация в стране не сможет похвастаться таким же количеством добрых дел, социальных проектов для молодежи, людей, которых удалось спасти от рейдерства, преступности, несправедливости. Перечислять можно долго. Впереди развитие, путь вперед, победы. И борьба. Потому что перед Украиной сегодня как никогда много угроз - время быть сильными, если хотим сохранить государство".
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