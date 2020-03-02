Российская блогер Екатерина Диденко после жуткой смерти своего мужа и еще двух человек на собственном дне рождении появилась на телевидении, чтобы рассказать о трагедии на всю страну

История из Москвы, где три человека погибли на 29-летии «аптечного ревизорро» Диденко из-за сухого льда в бассейне, потрясла многих. Однако, еще сильнее люди удивились, когда спустя всего пару дней после трагедии Диденко появилась на телевидении в российской передаче «Пусть говорят». При этом ее родные и друзья также решили поведать свою версию случившегося, но уже в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

В студии Диденко заявила, что в момент трагедии была уверена, что все происходящее – просто шутка ее мужа и друзей.

«Мы думали, что это шутка, что засыпят лед и после этого всё. Когда его высыпали, появилось много углекислого газа, ребята начали туда прыгать. Снимали, чтобы посмеяться», - рассказала блогер.

Она уверена, что никто из присутствующих не знал, насколько опасной была их затея. По словам девушки, по-настоящему она запаниковала только после того, как из бассейна вытащили одного из гостей с посиневшим лицом.

«Славика достаем из воды. Я вижу, что у него лицо синее. Говорю: "Славик, это шутка? Славик, это розыгрыш?", потому что видела, что за Славиком прыгали еще люди. Я не знала в тот момент, кто вообще прыгал. Он молчит. Его оттащили. В тот момент я запаниковала, начала звонить "911" и начали выпрыгивать остальные», - рассказала Диденко.

Стоит отметить, что на момент посещения шоу блогер еще не успела даже похоронить своего мужа.

Напомним, что трагедия в московской сауне произошла 28 февраля. Тогда на вечеринке по случаю дня рождения Диденко ее гости вылили в бассейн сухой лед, а затем начали прыгать в него, снимая все на видео. В результате подобных развлечений шесть человек пострадали и еще трое, включая мужа именинницы, который все и организовал, погибли.

Напомним, звезда инстаграма Диденко успела снять видео перед смертельной трагедией в бане.

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